La UEFA en los últimos años ha empezado a proponer y a realizar distintas modificaciones en la Champions League. En la temporada pasada innovó y cambió por completo su formato en la fase inicial, de la Fase de Grupos a una Fase de Liga con una sola tabla de posiciones.

Sin embargo, la entidad que rige el futbol europeo decidió no quedarse solo con este cambio de nuevo formato y ya tomó la determinación de ejecutar un nuevo cambio a partir de la temporada 2027-2028: la edición de aquel año comenzará con un partido inaugural.

Los detalles de la nueva implementación

De acuerdo a lo revelado por el periodista británico Rob Harris, el vigente campeón de la Champions League jugará un martes el partido inaugural para la temporada 2027-2028, mientras que los juegos restantes serán el miércoles y el jueves.

Asimismo, UEFA tiene en mente vender de manera global los derechos de este partido, y Rob Harris pone el ejemplo de que un streamer podría adquirir estos derechos y luego transmitirlo mundialmente. Hasta el momento esto se negociaba a través de países o regiones y no globalmente.

Si bien esta implementación no deja de ser un simple detalle que no afectará en el desarrollo global de dicha edición de la Champions League, es una muestra de que la UEFA continúa buscando nuevas ideas con Aleksander Ceferin a la cabeza, el presidente de la entidad.

Todavía falta que se disputen dos ediciones de la Champions League hasta llegar a ese momento. Por lo pronto, el nuevo formato de la competición con su Fase de Liga genera opiniones positivas y negativas y está por verse si buscan implementar nuevos cambios.