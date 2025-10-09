Es tendencia:
Max Verstappen eligió a su candidato para ganar la UEFA Champions League 2025-26

El piloto de Red Bull Racing reveló qué equipo desea que levante la Orejona y no se trata de un equipo de Países Bajos.

Por Leandro Barraza

Max Verstappen tiene a su favorito en la UEFA Champions League
La Fórmula 1 es una de las competencias que más público atrapa a lo largo y ancho del mundo. Ya se ha vuelto habitual que distintas celebridades acudan a los Grandes Premios, entre ellos otros deportistas de elite. Sin embargo, en esta oportunidad fue Max Verstappen -tetracampeón del mundo- quien mostró su fanatismo por otra disciplina.

El piloto neerlandés no ha ocultado su gusto por el futbol y recientemente, en una entrevista con GP Blog, expresó su deseo de que un equipo en particular levante la UEFA Champions League en la temporada 2025-26. No obstante, no se trató de un club de Países Bajos, sino que se decantó por un gigante de España.

Puntualmente, Max declaró: “Espero que el Barça gane la Champions”. El conjunto culé estuvo muy cerca de avanzar a la final de la última edición, pero terminó siendo eliminado por Inter de Milán en tiempo de descuento. Ahora, buscan revancha de la mano de Lamine Yamal para volver a levantar la Orejona por primera vez desde 2015, cuando vencieron a Juventus en la final.

Max Verstappen posa con la playera del Barcelona (Foto: @FormulaDirecta)

¿Cómo le fue a Barcelona en sus partidos de UEFA Champions League 2025-26?

Barcelona comenzó la Fase Regular con un triunfo por 2-1 sobre Newcastle en condición de visitante. No obstante, luego perdió en su casa, también por 2-1, con Paris Saint-Germain. Ahora, el Barça buscará volver a sumar de a tres contra Olympiacos el próximo 21 de octubre.

leandro barraza
Leandro Barraza
