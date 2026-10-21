Betis vs. Feyenoord: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 3 de la Champions League

Betis recibe a Feyenoord este miércoles 21 de octubre desde las 13:00 hora de México. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Champions League. El Betis llega con el envión de un arranque perfecto en la fase de liga y no quiere relajarse ante un rival que todavía busca asentarse en la competencia.
Los seis puntos de los españoles contrastan con los tres que acumula el Feyenoord, y una victoria local podría acercar al equipo de Heliópolis a los puestos de clasificación directa.
La actualidad de ambos equipos
El Betis viene de imponerse 3-2 ante el Porto en su visita más reciente a la fase de grupos, y antes había hecho lo propio como visitante frente al Lille con el mismo resultado. Dos partidos, dos triunfos y un andar ofensivo que lo tiene entre los diez mejores de los 36 equipos que compiten en esta edición de la Champions.
El Feyenoord, en cambio, atraviesa un presente más irregular. Después de caer 5-1 frente al Barcelona, el equipo neerlandés se recompuso con un 3-2 ante el Como 1907, pero esa mejora no alcanzó para despegar en la tabla general, donde marcha 24°.
El historial entre Betis y Feyenoord
El historial entre ambos es mínimo: se cruzaron una sola vez, en enero de 2026, con triunfo del Betis por 2-1. No hay demasiado para analizar más allá de ese antecedente reciente, aunque confirma una ligera ventaja española en el único duelo disputado.
Último enfrentamiento
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|29/01/2026
|Betis vs. Feyenoord
|2-1
|UEFA Europa League
Horario del partido
- México: 13:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: FOX, FOX One
- Estados Unidos: Paramount+, ViX, CBS Sports Golazo
- Argentina: Disney+ Premium, ESPN4
- Chile: ESPN4, Disney+ Premium
- Perú: ESPN 4, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN 4, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN 4, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN 4, Disney+ Premium, inter
- Centroamérica: Disney+ Premium, ESPN 5
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2, Movistar Liga de Campeones 4
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Sporting vs. LASK — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs
- Real Madrid vs. RB Leipzig — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs
- Inter vs. Shakhtar Donetsk — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs
- Bayern vs. Arsenal — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs
- Brujas vs. Lens — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs
- Aston Villa vs. Viking — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs
En síntesis
- Betis y Feyenoord se enfrentan este miércoles 21 de octubre por la jornada 3 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por FOX y FOX One.
- Betis suma 6 puntos tras vencer a Porto y Lille.
- Feyenoord suma 3 puntos en el torneo.