Betis vs. Feyenoord: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 3 de la Champions League

Betis y Feyenoord se enfrentan este miércoles 21 de octubre, por la jornada 3 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Betis recibe a Feyenoord este miércoles 21 de octubre desde las 13:00 hora de México. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Champions League. El Betis llega con el envión de un arranque perfecto en la fase de liga y no quiere relajarse ante un rival que todavía busca asentarse en la competencia.

Publicidad

Los seis puntos de los españoles contrastan con los tres que acumula el Feyenoord, y una victoria local podría acercar al equipo de Heliópolis a los puestos de clasificación directa.

La actualidad de ambos equipos

El Betis viene de imponerse 3-2 ante el Porto en su visita más reciente a la fase de grupos, y antes había hecho lo propio como visitante frente al Lille con el mismo resultado. Dos partidos, dos triunfos y un andar ofensivo que lo tiene entre los diez mejores de los 36 equipos que compiten en esta edición de la Champions.

El Feyenoord, en cambio, atraviesa un presente más irregular. Después de caer 5-1 frente al Barcelona, el equipo neerlandés se recompuso con un 3-2 ante el Como 1907, pero esa mejora no alcanzó para despegar en la tabla general, donde marcha 24°.

Publicidad

El historial entre Betis y Feyenoord

El historial entre ambos es mínimo: se cruzaron una sola vez, en enero de 2026, con triunfo del Betis por 2-1. No hay demasiado para analizar más allá de ese antecedente reciente, aunque confirma una ligera ventaja española en el único duelo disputado.

Último enfrentamiento

Fecha Partido Resultado Torneo 29/01/2026 Betis vs. Feyenoord 2-1 UEFA Europa League

Horario del partido

México: 13:00 hs

Publicidad

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Sporting vs. LASK — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs

Real Madrid vs. RB Leipzig — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs

Inter vs. Shakhtar Donetsk — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs

Bayern vs. Arsenal — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs

Brujas vs. Lens — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs

Aston Villa vs. Viking — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs

Publicidad

En síntesis