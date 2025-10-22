Es tendencia:
¿Juega Kylian Mbappé? Las alineaciones confirmadas de Real Madrid vs. Juventus por la UEFA Champions League 2025-26

El equipo español recibe a los italianos por la tercera jornada de la UEFA Champions League en búsqueda de seguir con puntaje perfecto en el torneo internacional.

Por Ramiro Canessa

Real Madrid vs. Juventus por la Champions League.
Después de un martes a puro futbol y goles, este miércoles se seguirá disputando la tercera jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League con otros partidos que darán que hablar. El encuentro más llamativo del día de hoy será el del Real Madrid frente a la Juventus.

Desde las 13:00 hs de la CDMX, el equipo español recibe a los italianos en el Santiago Bernabéu, en un duelo que promete ser parejo y emocionante. Los merengues, por el momento, ganaron los dos partidos que disputaron en la competición internacional: en la primera jornada vencieron 2-1 al Olympique de Marsella y en la segunda golearon 5-0 al Kairat Almaty.

La Vecchia Signora, por su parte, no ganó ni tampoco perdió en el torneo, ya que empató los dos encuentros que jugó. El primero fue un partidazo 4-4 ante Borussia Dortmund y el segundo 2-2 ante Villarreal. Y ahora necesita ganar para no complicarse.

Alineación de Real Madrid para recibir a Juventus

  • Thibaut Courtois
  • Federico Valverde
  • Eder Militao
  • Raúl Asencio
  • Álvaro Carreras
  • Aurélien Tchouaméni
  • Brahim Díaz
  • Arda Güler
  • Jude Bellingham
  • Kylian Mbappé
  • Vinicius Junior
Alineación de Juventus para visitar al Real Madrid

  • Michele Di Gregorio
  • Pierre Kalulu
  • Daniele Rugani
  • Federico Gatti
  • Lloyd Kelly
  • Teun Koopmeiners
  • Weston McKennie
  • Khéphren Thuram
  • Andrea Cambiasso
  • Kenan Yildiz
  • Dusan Vlahovic
Ramiro Canessa
