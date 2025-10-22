Después de un martes a puro futbol y goles, este miércoles se seguirá disputando la tercera jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League con otros partidos que darán que hablar. El encuentro más llamativo del día de hoy será el del Real Madrid frente a la Juventus.

Desde las 13:00 hs de la CDMX, el equipo español recibe a los italianos en el Santiago Bernabéu, en un duelo que promete ser parejo y emocionante. Los merengues, por el momento, ganaron los dos partidos que disputaron en la competición internacional: en la primera jornada vencieron 2-1 al Olympique de Marsella y en la segunda golearon 5-0 al Kairat Almaty.

La Vecchia Signora, por su parte, no ganó ni tampoco perdió en el torneo, ya que empató los dos encuentros que jugó. El primero fue un partidazo 4-4 ante Borussia Dortmund y el segundo 2-2 ante Villarreal. Y ahora necesita ganar para no complicarse.

Alineación de Real Madrid para recibir a Juventus

Thibaut Courtois

Federico Valverde

Eder Militao

Raúl Asencio

Álvaro Carreras

Aurélien Tchouaméni

Brahim Díaz

Arda Güler

Jude Bellingham

Kylian Mbappé

Vinicius Junior

Alineación de Juventus para visitar al Real Madrid