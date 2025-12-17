Este miércoles se disputa el duelo de la Carabao Cup, la Copa de Inglaterra en los Cuartos de Final, donde el Manchester City tendrá que medirse ante el Brentford para conseguir su pase a las Semifinales, pero lo está haciendo con un par de ausencias importantes; la de Erling Haaland y la de Gianluigi Donnarumma, por decisión de Pep Guardiola.

¿Por qué no juegan Haaland y Donnarumma?

Este partido ambos se lo pierden por la misma razón y es que aunque es un torneo importante y se encuentran en las instancias decisivas para poder conseguirlo, el estratega sabe que no puede sobrecargar a sus mejores hombres, por lo que en este duelo arrancan desde el banquillo, ya que quiere mantenerlos en mejor forma.

La sobrecarga de partidos por las diversas competencias hacen que Guardiola decida esta noche mantenerlos al margen y en caso de ser muy necesarios utilizarlos. Justamente hace tres días ambos estuvieron en el 3-0 al Crystal Palace por lo que para no sobrecargarlos decidió que en esta noche no salieran como titulares.

Para el día de hoy en el lugar del portero italiano, que además ayer se coronó como el mejor portero del año en el The Best, saldrá al terreno de juego James Trafford. Mientras que en la delantera, en lugar del noruego saldrá Savinho en el ataque. El duelo se disputará el día de hoy a las 13:30 horas del centro de México a través de ESPN.

Los otros duelos de los Cuartos de Final fueron Cardiff vs Chelsea, donde los Blues consiguieron pasar a la siguiente ronda; quedan pendientes el Fulham vs Newcastle y Arsenal vs Crystal Palace para poder conocer a los que se sumarán a la siguiente ronda de la competencia.

En síntesis

La decisión técnica de Guardiola responde estrictamente a la gestión de cargas físicas: