Bayern Múnich y PSG se enfrentan este miércoles 6 de mayo por la vuelta de la semifinal de la Champions League. El encuentro se lleva a cabo en el Allianz Arena y comienza a las 13:00hs (CDMX).
Recordemos que PSG ganó 5-4 en el primer partido en Parque de los Príncipes. En cuanto al local, Bayern Múnich viene de empatar 3-3 con Heidenheim el fin de semana pasado por la Bundesliga, en un juego en el que Vincent Kompany puso mayoría de suplentes.
Con respecto a la visita, PSG también empató el fin de semana al igualar 2-2 con Lorient. Luis Enrique reservó a la mayoría de sus titulares y todavía no aseguró su título de Ligue 1. El conjunto francés busca llegar a su segunda final consecutiva de la Champions League.
La probable alineación de Bayern Múnich
- Manuel Neuer
- Konrad Laimer
- Dayot Upamecano
- Jonathan Tah
- Alphonso Davies
- Joshua Kimmich
- Aleksandar Pavlovic
- Michael Olise
- Jamal Musiala
- Luis Díaz
- Harry Kane
La probable alineación de PSG
- Matvei Safonov
- Achraf Hakimi
- Marquinhos
- William Pacho
- Nuno Mendes
- Warren Zaïre-Emery
- João Neves
- Vitinha
- Désiré Doué
- Ousmane Dembélé
- Khvicha Kvaratskhelia