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¿Juega Harry Kane? Las alineaciones de Bayern Múnich vs. PSG por la Champions League 2025-26

PSG le ganó por 5-4 a Bayern Múnich en la ida de la semifinal de la Champions League. Los titulares de ambos equipos.

Harry Kane y Ousmane Dembélé, figuras de Bayern Múnich y PSG
© Getty ImagesHarry Kane y Ousmane Dembélé, figuras de Bayern Múnich y PSG

Bayern Múnich y PSG se enfrentan este miércoles 6 de mayo por la vuelta de la semifinal de la Champions League. El encuentro se lleva a cabo en el Allianz Arena y comienza a las 13:00hs (CDMX).

Recordemos que PSG ganó 5-4 en el primer partido en Parque de los Príncipes. En cuanto al local, Bayern Múnich viene de empatar 3-3 con Heidenheim el fin de semana pasado por la Bundesliga, en un juego en el que Vincent Kompany puso mayoría de suplentes.

Con respecto a la visita, PSG también empató el fin de semana al igualar 2-2 con Lorient. Luis Enrique reservó a la mayoría de sus titulares y todavía no aseguró su título de Ligue 1. El conjunto francés busca llegar a su segunda final consecutiva de la Champions League.

La probable alineación de Bayern Múnich

  • Manuel Neuer
  • Konrad Laimer
  • Dayot Upamecano
  • Jonathan Tah
  • Alphonso Davies
  • Joshua Kimmich
  • Aleksandar Pavlovic
  • Michael Olise
  • Jamal Musiala
  • Luis Díaz
  • Harry Kane

La probable alineación de PSG

  • Matvei Safonov
  • Achraf Hakimi
  • Marquinhos
  • William Pacho
  • Nuno Mendes
  • Warren Zaïre-Emery
  • João Neves
  • Vitinha
  • Désiré Doué
  • Ousmane Dembélé
  • Khvicha Kvaratskhelia
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Dónde ver EN VIVO Bayern Múnich vs. PSG: TV y streaming online por la UEFA Champions League 2025-26

Patricio Hechem
Patricio Hechem
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