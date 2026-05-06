PSG le ganó por 5-4 a Bayern Múnich en la ida de la semifinal de la Champions League. Los titulares de ambos equipos.

Bayern Múnich y PSG se enfrentan este miércoles 6 de mayo por la vuelta de la semifinal de la Champions League. El encuentro se lleva a cabo en el Allianz Arena y comienza a las 13:00hs (CDMX).

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Recordemos que PSG ganó 5-4 en el primer partido en Parque de los Príncipes. En cuanto al local, Bayern Múnich viene de empatar 3-3 con Heidenheim el fin de semana pasado por la Bundesliga, en un juego en el que Vincent Kompany puso mayoría de suplentes.

Con respecto a la visita, PSG también empató el fin de semana al igualar 2-2 con Lorient. Luis Enrique reservó a la mayoría de sus titulares y todavía no aseguró su título de Ligue 1. El conjunto francés busca llegar a su segunda final consecutiva de la Champions League.

La probable alineación de Bayern Múnich

Manuel Neuer

Konrad Laimer

Dayot Upamecano

Jonathan Tah

Alphonso Davies

Joshua Kimmich

Aleksandar Pavlovic

Michael Olise

Jamal Musiala

Luis Díaz

Harry Kane

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La probable alineación de PSG