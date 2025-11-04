¿Por qué no juega Désiré Doué en PSG vs. Bayern Múnich por la UEFA Champions League 2025-26?

Esta semana regresa la UEFA Champions League con algunos de los encuentros más esperados por los aficionados al futbol europeo. Uno de ellos será el que disputarán Paris Saint-Germain y Bayern Múnich, este martes desde las 14:00 horas de la CDMX, en lo que promete ser un gran enfrentamiento.

Tanto el conjunto francés como el alemán llegan en un gran momento futbolístico, con un rendimiento sólido en sus ligas locales y una propuesta ofensiva que los coloca entre los principales candidatos al título continental. La cita en el Parque de los Príncipes reunirá nuevamente a dos potencias que se conocen bien.

Ambos están invictos y salvo que empaten, uno de los dos conocerá su primera derrota en el torneo. PSG quiere aprovechar la localía y llevarse tres puntos que lo sigan posicionando de la mejor manera en el certamen.

El PSG, bajo la dirección de Luis Enrique, ha mostrado un funcionamiento cada vez más equilibrado entre defensa y ataque al igual que la temporada anterior. Los parisinos tienen el gran objetivo de volver a conseguir otro triplete más para seguir haciendo historia.

Desiré Doué, baja sensible para el PSG ante Bayern Múnich

El mediocampista francés Desiré Doué no podrá estar disponible para este compromiso debido a una lesión muscular en el muslo derecho, que lo mantendrá fuera de las canchas durante varias semanas. La ausencia del joven talento representa un golpe importante para el equipo parisino.

Luis Enrique pierde así a uno de sus futbolistas más desequilibrantes en un momento clave de la competición. El entrenador deberá ajustar su planteamiento para compensar la baja, confiando en que el resto del plantel mantenga el nivel mostrado hasta ahora en la competencia.

