¿Cuánto dinero ganó PSG por coronarse campeón de la Copa Intercontinental 2025 contra Flamengo?

El campeón de la UEFA Champions League venció al Mengao por penales en Qatar y sumó un nuevo título a sus vitrinas.

Por Leandro Barraza

PSG se llevó una fortuna por ganar la Copa Intercontinental
Paris Saint-Germain se consagró campeón de la Copa Intercontinental por primera vez en su historia. El conjunto comandado por Luis Enrique accedió a este certamen como campeón de la UEFA Champions League y venció en la final a Flamengo -ganador de la Copa Libertadores- en los penales.

Tras el 1-1 en los 90 minutos (y el tiempo extra), el encuentro se marchó a los penales y fue allí donde PSG mostró su jerarquía de la mano de Matvéi Safónov para asegurarse el trofeo. Ahora bien, esto no solo corona al cuadro parisino como el mejor equipo entre todos los continentes, sino que además significó un jugoso ingreso a las arcas del club.

¿Cuánto dinero ganó PSG por ser campeón de la Copa Intercontinental?

El premio económico por ganar la Copa Intercontinental es de 5 millones de dólares. Es decir, solo por ganar un encuentro, PSG embolsó esa cantidad. Ahora bien, la FIFA también le otorgó 4 millones a Flamengo como subcampeón, por lo que el Mengao no se marchó a Brasil con las manos vacías.

Noticia en desarrollo…

