PSG cerró su 2025 de la mejor manera. El equipo de Luis Enrique que había conseguido el triplete en la primera parte del año, ahora se quedó con la Copa Intercontinental 2025 después de un partido muy intenso ante un gran rival como Flamengo.

El encuentro comenzó 1-0 a favor de los parisinos por un gol de Khvicha Kvaratskhelia, pero luego Jorghino logró igualar el encuentro, anotando el 1-1. Tras los 90 minutos, se fueron al alargue en donde tampoco pudieron convertir y tuvieron que definir todo en los penales, dónde hubo un héroe inesperado.

El arquero ruso Matvei Safonov se convirtió en héroe del Paris Saint‑Germain al detener cuatro penales en la definición de la Copa Intercontinental 2025, asegurando el título mundial para el club francés. Con 26 años, Safonov comenzó su carrera en FK Krasnodar, donde se destacó como uno de los mejores porteros de la liga rusa antes de fichar por el PSG.

Safonov, el héroe de PSG en la final de la Intercontinental (@fifaworldcup_fr)

Su actuación decisiva no solo le dio la victoria al equipo parisino, sino que también confirmó su calidad internacional, consolidándose como una de las grandes promesas en el arco europeo.

Los títulos que ganó PSG en el 2025

Copa de Francia 2025 — Campeón al vencer 3‑0 en la final contra Reims.

— Campeón al vencer 3‑0 en la final contra Reims. Ligue 1 2024‑25 — PSG se consagró campeón de la liga francesa, logrando su 13ª Ligue 1.

— PSG se consagró campeón de la liga francesa, logrando su 13ª Ligue 1. UEFA Champions League 2024‑25 — Ganó la final 5‑0 frente al Inter de Milán, su primera Champions League.

— Ganó la final 5‑0 frente al Inter de Milán, su primera Champions League. Copa Intercontinental 2025 — Campeón tras vencer en penales a Flamengo en la final.

