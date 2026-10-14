¿Juega HOY Erling Haaland en Manchester City vs. PSG por la Champions League 2026-27?

Manchester City recibe al PSG por la segunda jornada de la Champions League 2026-27, en un duelo entre dos candidatos al título. Erling Haaland apunta a ser titular en el equipo de Enzo Maresca, que buscará prolongar su buen momento.

Desde las 13:00 horas de la Ciudad de México, Manchester City recibe al Paris Saint-Germain en el Etihad Stadium por la segunda jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League 2026-27. El conjunto inglés buscará aprovechar su localía para conseguir una victoria importante frente a uno de los rivales más exigentes del certamen y dar otro paso hacia la clasificación.

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El equipo dirigido por Enzo Maresca atraviesa un gran momento en la temporada. Los Citizens vienen de golear al Liverpool en la Premier League, donde se mantienen invictos, y también comenzaron con el pie derecho su participación en la Champions League al conseguir los tres puntos en la primera jornada.

Por su parte, el PSG ocupa la sexta posición en la Ligue 1, aunque se encuentra a solo tres puntos del líder. El conjunto parisino también ganó en su debut en la Champions League y buscará mantener el ritmo en una competición en la que aspira a conquistar su tercer título consecutivo. El enfrentamiento ante Manchester City será una prueba importante para medir sus aspiraciones en esta nueva edición.

Todos los caminos apuntan a que Erling Haaland será titular en Manchester City para enfrentar al PSG por la Champions League 2026-27. El delantero noruego es una de las grandes figuras del equipo de Enzo Maresca y buscará continuar marcando goles para ayudar a los Citizens a conseguir una victoria fundamental en casa.

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Alineación de Manchester City vs. PSG

Gianluigi Donnarumma

Joško Gvardiol

Rúben Dias

Marc Guéhi

Matheus Nunes

Phil Foden

Enzo Fernández

Ayyoub Bouaddi

Erling Haaland

Antoine Semenyo

Jérémy Doku

DT: Enzo Maresca.

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