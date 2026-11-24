Cristiano Ronaldo volvió a convertir con Al-Nassr y continúa acercándose a una marca histórica. El portugués anotó de penal ante Al-Sadd por la Champions League de Asia y amplió su ventaja sobre Lionel Messi en la carrera por los 1.000 goles.

Cristiano Ronaldo sigue persiguiendo uno de los objetivos más importantes de su carrera profesional: alcanzar los 1.000 goles. El delantero portugués volvió a hacerse presente en el marcador este martes con Al-Nassr, que se enfrentó a Al-Sadd por la AFC Champions League 2026-27. El capitán del conjunto saudí tuvo la oportunidad de convertir desde el punto penal y no la desaprovechó para sumar una nueva anotación a sus estadísticas personales.

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El portugués llegaba a este compromiso después de marcar en la derrota por 3-1 de Al-Nassr ante Al-Ahli por la Saudi Pro League. Sin embargo, aquel encuentro también había tenido un episodio negativo para CR7, ya que desperdició un penal pocos minutos después de su gol y dejó pasar la posibilidad de acercarse todavía más a la histórica marca de los cuatro dígitos.

Por eso, el partido frente a Al-Sadd representaba una nueva oportunidad para recuperar sensaciones y continuar con su objetivo. Esta vez, Cristiano Ronaldo volvió a ejecutar desde los 12 pasos y consiguió convertir para alcanzar los 987 goles como futbolista profesional. De esta manera, solamente necesita 13 anotaciones más para llegar a los 1.000.

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Messi tiene 937 goles y Cristiano Ronaldo le saca 50 de ventaja

La carrera por convertirse en el primer futbolista en alcanzar los 1.000 goles también tiene como protagonista a Lionel Messi. El argentino acumula 937 tantos oficiales como profesional, por lo que todavía necesita 63 anotaciones para alcanzar esa cifra histórica.

Con su nuevo gol ante Al-Sadd, Cristiano Ronaldo llegó a 987 y amplió a 50 goles la diferencia con Messi. El portugués tiene una ventaja importante y está cada vez más cerca de cumplir su objetivo, mientras que el capitán argentino todavía necesita mantener su extraordinario nivel goleador durante las próximas temporadas.

En sintesis

Cristiano Ronaldo anotó ante Al-Sadd por penal y alcanzó los 987 goles profesionales.

por penal y alcanzó los profesionales. Cristiano Ronaldo necesita 13 goles más para alcanzar la marca histórica de 1.000 tantos .

para alcanzar la marca histórica de . Lionel Messi acumula 937 goles oficiales y está a 50 anotaciones de Cristiano Ronaldo.