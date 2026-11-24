Los dos máximos referentes del futbol de esta generación están cada vez más cerca de una cifra histórica. Gemini analizó sus registros goleadores y anticipó quién podría alcanzar primero los 1.000 tantos.

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi tomaron una decisión muy importante en sus carreras durante este 2026: ponerle punto final a sus respectivas etapas en las selecciones de Portugal y Argentina. Después de tantos años representando a sus países y de haber conseguido algunos de los títulos más importantes de sus trayectorias, ambos optaron por dar un paso al costado y cerrar uno de los capítulos más significativos de sus vidas futbolísticas.

Publicidad

Encuesta¿Quién es el mejor de la historia? ¿Quién es el mejor de la historia? YA VOTARON 0 PERSONAS

Si bien los dos todavía se encuentran en buenas condiciones físicas y cuentan con la jerarquía necesaria para seguir compitiendo al máximo nivel, entendieron que había llegado el momento de despedirse del futbol internacional. Sin embargo, eso no significa que hayan perdido el hambre de gloria. Tanto el portugués como el argentino todavía tienen objetivos importantes por cumplir a nivel de clubes y uno de ellos es alcanzar una cifra histórica: los 1.000 goles como profesionales.

Cristiano Ronaldo acumula 987 tantos y se encuentra a solamente 13 de alcanzar esa marca. Por su parte, Messi lleva 937 anotaciones y necesita convertir otros 63 para llegar al mismo objetivo. Ante este escenario, le consultamos a la Inteligencia Artificial Gemini quién tiene mayores posibilidades de convertirse en el primero en alcanzar los cuatro dígitos.

Qué dijo la Inteligencia Artificial sobre Cristiano Ronaldo y Messi

La respuesta de Gemini fue contundente y señaló al delantero de Al-Nassr como el principal candidato a quedarse con este récord. “Con esos números sobre la mesa, la ventaja matemática y el ritmo goleador favorecen a Cristiano Ronaldo”, explicó la IA.

Publicidad

Al analizar los números, la Inteligencia Artificial estimó que CR7 necesitaría aproximadamente entre 18 y 20 partidos para conseguir los 13 goles que le faltan, tomando como referencia un promedio de 0,75 tantos por encuentro. De esta manera, proyectó que podría alcanzar los 1.000 durante el primer semestre de 2027, en un plazo de cuatro a seis meses.

En cuanto a Messi, el panorama es diferente. Según el análisis, el capitán de Inter Miami necesitaría entre 85 y 90 partidos para convertir los 63 goles que todavía lo separan de la marca, con un promedio estimado de 0,70 por encuentro. Por ese motivo, Gemini proyectó que el argentino podría conseguirlo entre mediados y finales de 2028, siempre que mantenga su nivel y continúe compitiendo durante las próximas temporadas.

“Primero en llegar: Cristiano Ronaldo”, fue el veredicto de la IA, que destacó el rol del portugués como principal referencia ofensiva de Al-Nassr y su capacidad para mantenerse como protagonista dentro del área.

Publicidad

Sobre las posibilidades del argentino, Gemini también fue optimista: “¿Llega Messi? Sí, pero más tarde”. La proyección contempla que el futbolista de Inter Miami todavía tiene margen para alcanzar los 1.000 goles.

Por último, la Inteligencia Artificial contempló un escenario que podría modificar su pronóstico: “El único escenario en el que Messi le arrebata el primer lugar es si Cristiano sufre una lesión larga o decide retirarse abruptamente antes de sumar esos 14 tantos”.

En sintesis

Cristiano Ronaldo llegará primero a 1.000 goles antes que Lionel Messi , según la IA Gemini.

antes que , según la IA Gemini. Cristiano Ronaldo acumula 986 tantos y alcanzaría la marca en el primer semestre de 2027 .

y alcanzaría la marca en el . Lionel Messi suma 937 goles y proyecta alcanzar los 1.000 tantos durante 2028.