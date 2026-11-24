El delantero mexicano es la gran figura del Al-Qadsiah frente al Al-Shabab del exentrenador del América. Quiñones necesitó apenas 12 minutos para marcar dos goles en la AFC Champions League.

Esta semana se está disputando una nueva jornada de la AFC Champions League y dos viejos conocidos del futbol mexicano volvieron a encontrarse en Medio Oriente, en un partido que despertó especialmente el interés de los aficionados del América. Se trata de André Jardine y Julián Quiñones, quienes ahora se encuentran en veredas opuestas.

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El entrenador brasileño, que supo conquistar varios títulos al frente de las Águilas, actualmente dirige al Shabab Al-Ahli de Emiratos Árabes. Del otro lado estuvo el delantero mexicano, que dejó un gran recuerdo en Coapa y hoy defiende los colores del Al-Qadsiah, de Arabia Saudita.

Como ya es costumbre, Quiñones volvió a demostrar su capacidad goleadora y se convirtió en el gran protagonista del encuentro. El atacante necesitó apenas 12 minutos para marcar un doblete y darle una ventaja importante a su equipo frente al conjunto dirigido por su antiguo entrenador.

🇲🇽🔥 ¡¡DOBLETE DE JULIÁN QUIÑONES EN 12 MINUTOS PARA EL 2-0 DE AL-QADSIAH ANTE SHABAB AL-AHLI EN LA CHAMPIONS DE ASIA!! 😍 Hermoso CAÑONAZO para abrir el marcador. https://t.co/VbyDiPvC89 — dataref México (@dataref_mx) November 24, 2026

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Julián Quiñones fue la figura ante André Jardine

El delantero mexicano abrió el marcador con una gran definición desde afuera del área. Su remate sorprendió al guardameta rival, que no pudo hacer nada para evitar el tanto. Poco después, volvió a aparecer para ampliar la diferencia y completar su doblete.

¡¡DOBLETE DE QUIÑONES!! ¡¡DOBLETE DE QUIÑONES!! Dos disparos a portería y dos goles para Julián en Champions de Asia 🔥 EN VIVO x ESPN y #DisneyPlus Premium https://t.co/pVSf4s0BHK — ESPN.com.mx (@ESPNmx) November 24, 2026

De esta manera, Quiñones volvió a demostrar su capacidad ofensiva en el futbol de Medio Oriente y se llevó todos los reflectores en un partido especial por el reencuentro con André Jardine.

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