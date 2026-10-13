¿Por qué no juega Koke en el Atlético Madrid vs. Manchester United de la 2026-27 UEFA Champions League?

El Atlético de Madrid recibe la visita del Manchester United este martes 13 de octubre a las 13:00 horas (tiempo del centro de México) sobre la cancha del Riyadh Air Metropolitano. En el que promete ser uno de los platillos más atractivos de la Jornada 2 de la UEFA Champions League 2026-27, Koke no formará parte de la nómina del conjunto local.
Koke quedó descartado de la convocatoria para medirse al Manchester United debido a una dolorosa situación familiar. La institución colchonera informó mediante un comunicado oficial que el mediocampista sufrió el sensible fallecimiento de su madre, Ana Merodio Borja, durante la mañana de este mismo martes, motivo por el cual fue desligado de la concentración.
Las posiciones en el medio del campo serán suplidas por Pablo Barrios y Johnny Cardoso. Por el otro lado, para acompañar a su capitán en este complicado trance, la directiva del Atlético confirmó que, previo al silbatazo inicial del encuentro, se guardará un minuto de silencio en el inmueble madrileño en memoria de la señora Ana Merodio Borja.
Así lo expresó la institución colchonera en sus plataformas oficiales: “Esta noche, antes del inicio del partido ante el Manchester United, se guardará un minuto de silencio en memoria de doña Ana Merodio Borja, madre de nuestro capitán, Koke, y de Borja Resurrección, segundo técnico del Juvenil A, que ha fallecido esta mañana en Madrid. Nuestro más sentido pésame a sus familiares y amigos. Descanse en paz.“
Esta noche, antes del inicio del partido ante el Manchester United, se guardará un minuto de silencio en memoria de doña Ana Merodio Borja, madre de nuestro capitán, Koke, y de Borja Resurrección, segundo técnico del Juvenil A, que ha fallecido esta mañana en Madrid. Nuestro más… pic.twitter.com/BoB9HEkGrK— Atlético de Madrid (@Atleti) October 13, 2026
Sumándose a las muestras de solidaridad y entendiendo el peso de la situación, el cuadro mancuniano también emitió una postura oficial. En el mensaje, además de extender sus condolencias a Koke y a sus allegados, invitaron a la afición visitante presente en el estadio a unirse al minuto de silencio para rendir los honores correspondientes.
Manchester United is saddened by the passing of Ana Merodio Borja, beloved mother of Atletico de Madrid captain Koke and U19s assistant coach Borja Resurrección.— Manchester United (@ManUtd) October 13, 2026
We offer our condolences to the family at this difficult time and invite supporters to join the two teams in a… pic.twitter.com/kuILMmYxF5
Atlético de Madrid vs. Manchester United en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 2 de la Champions League
Formación del Atlético de Madrid
- Jan Oblak
- Marcos Llorente
- Cristian Romero
- David Hancko
- Alejandro Grimaldo
- Giuliano Simeone
- Pablo Barrios
- Johnny Cardoso
- Alex Baena
- Kang-in Lee
- Julián Álvarez
En síntesis
- Koke es baja del Atlético de Madrid tras el fallecimiento de su madre.
- Atlético de Madrid recibe al Manchester United este 13 de octubre.
- Habrá un minuto de silencio en el Metropolitano por la madre de Koke.