¿Por qué no juega Koke en el Atlético Madrid vs. Manchester United de la 2026-27 UEFA Champions League?

En el Atlético de Madrid vs. Manchester United de este martes, Koke será una de las bajas más destacadas del partido por un tema ajeno al futbol.

El Atlético de Madrid recibe la visita del Manchester United este martes 13 de octubre a las 13:00 horas (tiempo del centro de México) sobre la cancha del Riyadh Air Metropolitano. En el que promete ser uno de los platillos más atractivos de la Jornada 2 de la UEFA Champions League 2026-27, Koke no formará parte de la nómina del conjunto local.

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Koke quedó descartado de la convocatoria para medirse al Manchester United debido a una dolorosa situación familiar. La institución colchonera informó mediante un comunicado oficial que el mediocampista sufrió el sensible fallecimiento de su madre, Ana Merodio Borja, durante la mañana de este mismo martes, motivo por el cual fue desligado de la concentración.

Las posiciones en el medio del campo serán suplidas por Pablo Barrios y Johnny Cardoso. Por el otro lado, para acompañar a su capitán en este complicado trance, la directiva del Atlético confirmó que, previo al silbatazo inicial del encuentro, se guardará un minuto de silencio en el inmueble madrileño en memoria de la señora Ana Merodio Borja.

Así lo expresó la institución colchonera en sus plataformas oficiales: “Esta noche, antes del inicio del partido ante el Manchester United, se guardará un minuto de silencio en memoria de doña Ana Merodio Borja, madre de nuestro capitán, Koke, y de Borja Resurrección, segundo técnico del Juvenil A, que ha fallecido esta mañana en Madrid. Nuestro más sentido pésame a sus familiares y amigos. Descanse en paz.“

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Esta noche, antes del inicio del partido ante el Manchester United, se guardará un minuto de silencio en memoria de doña Ana Merodio Borja, madre de nuestro capitán, Koke, y de Borja Resurrección, segundo técnico del Juvenil A, que ha fallecido esta mañana en Madrid. Nuestro más… pic.twitter.com/BoB9HEkGrK — Atlético de Madrid (@Atleti) October 13, 2026

Sumándose a las muestras de solidaridad y entendiendo el peso de la situación, el cuadro mancuniano también emitió una postura oficial. En el mensaje, además de extender sus condolencias a Koke y a sus allegados, invitaron a la afición visitante presente en el estadio a unirse al minuto de silencio para rendir los honores correspondientes.

Manchester United is saddened by the passing of Ana Merodio Borja, beloved mother of Atletico de Madrid captain Koke and U19s assistant coach Borja Resurrección.



We offer our condolences to the family at this difficult time and invite supporters to join the two teams in a… pic.twitter.com/kuILMmYxF5 — Manchester United (@ManUtd) October 13, 2026

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Formación del Atlético de Madrid

Jan Oblak

Marcos Llorente

Cristian Romero

David Hancko

Alejandro Grimaldo

Giuliano Simeone

Pablo Barrios

Johnny Cardoso

Alex Baena

Kang-in Lee

Julián Álvarez

En síntesis