¿Por qué no juega Nuno Mendes en PSG vs. Barcelona por la Champions League 2026-27?

Luis Enrique pierde a uno de sus mejores futbolistas para el duelo ante Barcelona por la tercera jornada de la Champions League.

Desde las 13:00 horas de la CDMX, el París Saint-Germain recibe al FC Barcelona en el Parque de los Príncipes, por la tercera jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-27.

Publicidad

El PSG afronta este compromiso con confianza después de golear por 4-2 al Manchester City en la jornada anterior de la Champions League. Además, viene de vencer por 3-1 al Estrasburgo en la Ligue 1, aunque ese partido le dejó una noticia negativa que condiciona los planes de Luis Enrique para el duelo ante el conjunto blaugrana.

El Barcelona, por su parte, llega con un gran presente y buscará aprovechar cualquier ventaja para llevarse la victoria de París. Sin embargo, el equipo dirigido por Hansi Flick también tendrá ausencias importantes en su defensa, por lo que el encuentro estará marcado por las bajas de ambos conjuntos.

El PSG tiene una baja muy importante para este encuentro ante el Barcelona que Luis Enrique puede terminar lamentando. Se trata de Nuno Mendes, el lateral izquierdo portugués, quien no estará disponible para enfrentar al conjunto catalán.

Publicidad

¿Qué lesión sufrió Nuno Mendes y por qué no juega ante Barcelona?

Nuno Mendes sufrió una lesión muscular en el muslo izquierdo durante el encuentro ante el Estrasburgo, disputado por la Ligue 1. El defensor ingresó en el segundo tiempo, pero tuvo que abandonar el campo antes del final por las molestias físicas. Tras realizarle los estudios correspondientes, el PSG confirmó que estará de baja durante las próximas semanas.

En sintesis