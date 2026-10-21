¿Por qué no juegan Luis Díaz ni Joshua Kimmich en el Bayern Munich vs. Arsenal en la UEFA Champions League 2026-27?

Para enfrentar al Arsenal por la Champions League, dos de las mayores figuras del Bayern Munich como Luis Díaz y Joshua Kimmich no estarán en el XI inicial.

El Bayern Múnich recibirá la visita del Arsenal este miércoles 21 de octubre a las 13:00 horas (tiempo del centro de México) sobre la cancha del Allianz Arena, en duelo correspondiente a la Jornada 3 de la UEFA Champions League 2026-27. En el que se proyecta como el choque más atractivo de la cartelera del día, Luis Díaz y Joshua Kimmich resultaron ser dos ausencias imprevistas dentro de la alineación titular del cuadro bávaro.

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Luis Díaz no formará parte del once inicial frente a los Gunners debido a una determinación táctica tomada por el director técnico Vincent Kompany. El atacante colombiano se encuentra en óptimas condiciones físicas tras disputar los 90 minutos en el compromiso previo ante el RB Leipzig sin registrar molestia alguna, por lo que su ausencia desde el arranque obedece estrictamente a un ajuste del cuerpo técnico.

La institución alemana no ha emitido reporte médico respecto al extremo cafetalero, cuya suplencia sorprende al entorno tomando en cuenta que viene de firmar un hat-trick y aportar una asistencia en la goleada por 6-1 sobre el Leipzig el pasado sábado. Sin embargo, para encarar este duelo clave en la Champions League, Kompany optó por un planteamiento de mayor cautela en su esquema inicial.

¿Por qué Kimmich no juega en el Bayern vs. Arsenal?

Por otra parte, Joshua Kimmich no estará disponible para este enfrentamiento debido al sensible fallecimiento de un familiar cercano. Ante esta situación de índole personal, el mediocampista fue desafectado de la convocatoria oficial emitida por el club, razón por la cual ni siquiera ocupará un lugar en la banca de suplentes.

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✨ 𝗦𝗧𝗔𝗥𝗧𝗜𝗡𝗚 𝗫𝗜 𝓿𝓼. 𝗔𝗥𝗦𝗘𝗡𝗔𝗟 ✨ pic.twitter.com/Te24TH7J5N — FC Bayern München (@FCBayern) October 21, 2026

Formación del Bayern Munich vs. Arsenal

Manuel Neuer

Konrad Laimer

Dayot Upamecano

Kim Min-jae

Josip Stanisic

Tom Bischof

Aleksandar Pavlovic

Serge Gnabry

Ismael Saibari

Alphonso Davies

Harry Kane

En síntesis

Luis Díaz será suplente con Bayern Múnich por una decisión táctica de Vincent Kompany.

será suplente con Bayern Múnich por una decisión táctica de Vincent Kompany. Joshua Kimmich causó baja del Bayern Múnich por el fallecimiento de un familiar cercano.

causó baja del Bayern Múnich por el fallecimiento de un familiar cercano. Bayern Múnich enfrenta al Arsenal este 21 de octubre en la Champions League.