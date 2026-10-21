¿Por qué no juega Michael Olise en Bayern Múnich vs. Arsenal por la Champions League 2026-27?

Entérate del motivo por el cual no estará presente el francés en el duelo más importante del día.

El Bayern Múnich afronta un compromiso trascendental en la fase de liga de la Champions League frente al Arsenal con una ausencia de peso en su esquema de ataque. Las especulaciones sobre la alineación del conjunto alemán terminaron por confirmar la baja de una de sus piezas más desequilibrantes, obligando al cuerpo técnico a reestructurar la zona de creación para este choque de alto nivel continental.

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El motivo por el que Michael Olise no juega en Bayern Múnich vs. Arsenal

Michael Olise no juega con el Bayern Múnich frente al Arsenal porque está suspendido, tras haber sido expulsado con tarjeta roja directa (doble amarilla) en el minuto 74 del partido anterior de la Champions League frente al Viking FK el 13 de octubre de 2026. Esta sanción disciplinaria aplicada por la UEFA le impide pisar el campo en la presente jornada europea.

Ante este panorama adverso en el armado ofensivo, el entrenador bávaro apostará por la jerarquía de Jamal Musiala para ocupar el lugar vacante desde el minuto inicial. El talentoso mediapunta alemán asumirá la responsabilidad de conducir los avances del equipo, buscando explotar los espacios entre líneas para abastecer a los delanteros en el Allianz Arena.

La ausencia del extremo francés representa un contratiempo táctico considerable para el Bayern Múnich, considerando su capacidad para romper defensas cerradas mediante el desborde individual. No obstante, la profundidad del plantel bávaro permite confiar en que el colectivo mantendrá la intensidad necesaria para buscar tres puntos fundamentales en la carrera por clasificar a la siguiente ronda.

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En síntesis