¿Por qué no juega Luis Díaz en Atlético de Madrid vs. Bayern Múnich por la Champions League?

Luis Díaz no juega con Bayern Múnich ante Atlético de Madrid. El motivo de la ausencia del extremo colombiano.

Atlético de Madrid y Bayern Múnich se enfrentan este martes 3 de noviembre en uno de los partidos más atractivos de la semana en la Champions League. El encuentro comienza a las 14:00hs (CDMX) y se lleva a cabo en el Estadio Metropolitano.

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El Bayern Múnich está invicto en la competición y en el último partido empató 2-2 con el Arsenal. Lamentablemente, en dicho partido Luis Díaz sufrió una lesión y es por eso que el extremo colombiano no forma parte de la alineación contra el Atlético de Madrid.

Luis Díaz sufrió una rotura de fibras musculares en la parte posterior del muslo izquierdo y el Bayern Múnich informó que el delantero estará entre 4 y 6 semanas ausente. Por lo tanto todavía falta un poco de tiempo para que el colombiano vuelva a sumar minutos.

La figura de la Selección de Colombia convirtió 5 goles y dio 1 asistencia en 11 partidos disputados con el equipo alemán durante la temporada. Luis Díaz no fue convocado por Néstor Lorenzo en la pasada Fecha FIFA para darle descanso y tampoco podrá estar en la nueva fecha que se avecina por esta lesión.

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No solo Luis Díaz no está presente con el Bayern Múnich ya que futbolistas como Jamal Musiala, Serge Gnabry e Ismael Saibari también se pierden el juego contra Atlético de Madrid por la Champions League.

La probable alineación de Bayern Múnich ante Atlético de Madrid