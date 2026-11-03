¿Por qué Vincent Kompany no dirige en Atlético Madrid vs. Bayern Múnich por la Champions League?

El Bayern Múnich tendrá una ausencia importante para visitar al Atlético de Madrid por la Champions League. Vincent Kompany no podrá estar en el banco de suplentes debido a un problema de salud y su ayudante se hará cargo del equipo mientras continúa con su recuperación.

Bayern Múnich visita al Atlético de Madrid por la cuarta jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League 2026-27. El encuentro se disputará en el Estadio Metropolitano, donde el conjunto alemán buscará conseguir un triunfo importante fuera de casa para mejorar su situación en la competencia.

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Los bávaros solamente consiguieron una victoria hasta el momento y empataron los dos partidos restantes, resultados que por ahora los mantienen fuera de los puestos de clasificación directa a los octavos de final. Por eso, saben que necesitan sumar de a tres ante el equipo de Diego Simeone para no complicar sus aspiraciones en el certamen internacional.

Sin embargo, el Bayern tendrá una ausencia muy importante en el banco de suplentes. Se trata de Vincent Kompany, quien no podrá dirigir a su equipo en este compromiso debido a un problema de salud que atraviesa desde hace algunos días. El entrenador belga fue diagnosticado con una irritación meníngea y actualmente se encuentra en reposo, por lo que su cuerpo técnico estará a cargo del equipo.

¿Cómo está Vincent Kompany?

El entrenador del Bayern Múnich atraviesa un cuadro de irritación meníngea, una afección que provoca una irritación de las membranas que recubren y protegen el cerebro y la médula espinal. Por recomendación médica, Kompany debe permanecer en reposo y evitar las actividades habituales de su trabajo hasta completar su recuperación.

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Desde el club alemán esperan que pueda volver a estar disponible dentro de algunos partidos para acompañar al equipo en lo que resta de la temporada europea. Sobre su estado de salud, Max Eberl, director deportivo del Bayern, llevó tranquilidad y explicó cómo evoluciona el entrenador: “La recuperación va bien, no está pasando nada grave y él tiene la calma que necesita para volver a estar sano. Cuando llegue la luz verde de los médicos, una vez que se hayan hecho las comprobaciones y los médicos digan ‘bien, ahora está listo’, entonces hablaremos sobre cuándo podría ser ese momento de vuelta”.

Además, Eberl contó que mantiene contacto frecuente con el técnico, aunque por el momento las conversaciones no están relacionadas con cuestiones deportivas: “Hablamos por teléfono a menudo, sin llamarnos todos los días. No hablamos de fútbol. Estamos manteniendo la calma y tomará un poco más de tiempo”.

Por su parte, Aaron Danks, ayudante de campo de Kompany y quien estará al frente del equipo frente al Atlético de Madrid, reveló que recibió instrucciones de no involucrar al entrenador en cuestiones futbolísticas mientras continúa con su recuperación: “Tengo instrucciones claras de Max y Christoph de no participar en discusiones o debates de fútbol y de mantener a Vince ocupado con nada más que su salud y pasar tiempo con su familia”.

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