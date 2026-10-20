Sabah FK vs. Dortmund: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 3 de la Champions League

Sabah FK recibe a Dortmund este martes 20 de octubre desde las 10:45 hora de México. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Champions League. Después de dos fechas, ninguno de los dos pudo despegarse en la tabla y ambos llegan con la necesidad de sumar para no quedar relegados en el grupo.
Para Dortmund es momento de reaccionar tras un tropiezo que lo dejó con la misma cantidad de puntos que su rival de turno. El objetivo es simple: ganar para no complicarse más temprano que tarde.
La actualidad de ambos equipos
Sabah FK llega con un envión anímico después de haberle ganado 2-0 de local a Slavia Praga, un resultado que le permitió sumar sus primeros puntos tras la derrota inicial 0-4 ante Manchester United. Está 22° con 3 unidades en dos partidos, una posición que todavía puede mejorar bastante si consigue otro resultado positivo como visitante.
Dortmund, en cambio, llega golpeado. Venía de un triunfo sólido 3-2 de local frente a Villarreal, pero en la última fecha cayó 0-1 como visitante ante Bodo Glimt y eso lo dejó 18° con los mismos 3 puntos que su rival de esta noche. El equipo alemán necesita corregir el rumbo rápido si no quiere complicarse en la fase de grupos.
Horario del partido
- México: 10:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: TNT Sports, Max
- Estados Unidos: Paramount+, TUDN, UniMás, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX, CBS Sports Golazo
- Argentina: Fox Sports, Disney+ Premium
- Chile: Disney+ Premium
- Perú: ESPN, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN, Disney+ Premium, inter
- Centroamérica: ESPN, Disney+ Premium
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Fenerbahce vs. Slavia Praga — martes 20 de octubre, 10:45 hs
- Stuttgart vs. Atlético de Madrid — martes 20 de octubre, 13:00 hs
- Napoli vs. Bodo Glimt — martes 20 de octubre, 13:00 hs
- PSG vs. Barcelona — martes 20 de octubre, 13:00 hs
- Man City vs. AEK Athens — martes 20 de octubre, 13:00 hs
- Liverpool vs. Villarreal — martes 20 de octubre, 13:00 hs
- Porto vs. PSV — martes 20 de octubre, 13:00 hs
- Roma vs. Slovan Bratislava — martes 20 de octubre, 13:00 hs
- Lille vs. Galatasaray — miércoles 21 de octubre, 10:45 hs
- Como 1907 vs. Manchester United — miércoles 21 de octubre, 10:45 hs
- Betis vs. Feyenoord — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs
- Sporting vs. LASK — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs
- Real Madrid vs. RB Leipzig — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs
- Inter vs. Shakhtar Donetsk — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs
- Bayern vs. Arsenal — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs
- Brujas vs. Lens — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs
- Aston Villa vs. Viking — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs
En síntesis
- Sabah FK y Dortmund se enfrentan este martes 20 de octubre por la jornada 3 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por TNT Sports y Max.
- Sabah FK suma 3 puntos en el torneo.
- Dortmund suma 3 puntos en el torneo.