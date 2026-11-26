León y Cruz Azul se enfrentan este jueves 26 de noviembre, en el Estadio León, por los cuartos de final de la Liga MX. Los detalles de la televisación.

León recibe a Cruz Azul este jueves 26 de noviembre desde las 21:10 hora de México. El encuentro, correspondiente a los cuartos de final de la Liga MX, se disputará en el Estadio León. Una serie de cuartos de final que se define en dos partidos y que no perdona errores. León llega con la obligación de hacerse fuerte en casa antes de pensar en la vuelta.

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Pasar esta llave significa meterse entre los cuatro mejores del torneo, y ninguno de los dos quiere cargar con la desventaja de perder el primer capítulo de local.

La actualidad de ambos equipos

León se juega la serie con la presión extra de hacer valer la localía. Llegar a cuartos ya es un objetivo cumplido, pero la Fiera sabe que un tropiezo en el Estadio León complicaría todo antes de viajar a la vuelta.

Cruz Azul llega a esta instancia con el cartel de candidato que lo persigue siempre en la liguilla. La Máquina quiere un resultado que le permita cerrar la serie tranquilo en su cancha, sin depender de un milagro en la vuelta.

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El historial entre León y Cruz Azul

El historial entre ambos tiene una diferencia clara a favor de Cruz Azul, que se impuso en 23 de los 41 duelos frente a los 8 de León, con 11 empates de por medio. También en el conteo de goles la Máquina saca ventaja, con 60 tantos contra 44 de la Fiera.

En los enfrentamientos más recientes Cruz Azul se quedó con la mayoría, incluyendo una goleada 4-1 en julio de 2025. León logró cortar esa racha con un 2-1 en enero de este año, una de las pocas alegrías recientes para los esmeraldas en esta rivalidad.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 02/11/2026 Cruz Azul vs. León 2-1 Liga MX 11/01/2026 León vs. Cruz Azul 2-1 Liga MX 27/07/2025 Cruz Azul vs. León 4-1 Liga MX 12/05/2025 Cruz Azul vs. León 2-1 Liga MX 09/05/2025 León vs. Cruz Azul 2-3 Liga MX 16/04/2025 Cruz Azul vs. León 2-1 Liga MX 15/09/2024 León vs. Cruz Azul 1-2 Liga MX 22/02/2024 León vs. Cruz Azul 2-3 Liga MX 28/10/2023 Cruz Azul vs. León 1-0 Liga MX 09/04/2023 León vs. Cruz Azul 0-0 Liga MX

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Horario del partido

México: 21:10 hs

Por dónde ver el partido

México: Canal 5 Televisa, TUDN, TUDN En Vivo, FOX One, FOX+, ViX

Canal 5 Televisa, TUDN, TUDN En Vivo, FOX One, FOX+, ViX Estados Unidos: TUDN, TUDN.com, TUDN App, ViX

TUDN, TUDN.com, TUDN App, ViX Centroamérica: TUDN

Todos los partidos de los cuartos de final

Toluca vs. Atlas — miércoles 25 de noviembre, final 2-0

Monterrey vs. Club América — miércoles 25 de noviembre, final 0-0

Pachuca vs. Chivas — jueves 26 de noviembre, 19:00 hs

Atlas vs. Toluca — sábado 28 de noviembre, 19:00 hs

Club América vs. Monterrey — sábado 28 de noviembre, 21:10 hs

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En síntesis