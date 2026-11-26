León recibe a Cruz Azul este jueves 26 de noviembre desde las 21:10 hora de México. El encuentro, correspondiente a los cuartos de final de la Liga MX, se disputará en el Estadio León. Una serie de cuartos de final que se define en dos partidos y que no perdona errores. León llega con la obligación de hacerse fuerte en casa antes de pensar en la vuelta.
Pasar esta llave significa meterse entre los cuatro mejores del torneo, y ninguno de los dos quiere cargar con la desventaja de perder el primer capítulo de local.
La actualidad de ambos equipos
León se juega la serie con la presión extra de hacer valer la localía. Llegar a cuartos ya es un objetivo cumplido, pero la Fiera sabe que un tropiezo en el Estadio León complicaría todo antes de viajar a la vuelta.
Cruz Azul llega a esta instancia con el cartel de candidato que lo persigue siempre en la liguilla. La Máquina quiere un resultado que le permita cerrar la serie tranquilo en su cancha, sin depender de un milagro en la vuelta.
El historial entre León y Cruz Azul
El historial entre ambos tiene una diferencia clara a favor de Cruz Azul, que se impuso en 23 de los 41 duelos frente a los 8 de León, con 11 empates de por medio. También en el conteo de goles la Máquina saca ventaja, con 60 tantos contra 44 de la Fiera.
En los enfrentamientos más recientes Cruz Azul se quedó con la mayoría, incluyendo una goleada 4-1 en julio de 2025. León logró cortar esa racha con un 2-1 en enero de este año, una de las pocas alegrías recientes para los esmeraldas en esta rivalidad.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|02/11/2026
|Cruz Azul vs. León
|2-1
|Liga MX
|11/01/2026
|León vs. Cruz Azul
|2-1
|Liga MX
|27/07/2025
|Cruz Azul vs. León
|4-1
|Liga MX
|12/05/2025
|Cruz Azul vs. León
|2-1
|Liga MX
|09/05/2025
|León vs. Cruz Azul
|2-3
|Liga MX
|16/04/2025
|Cruz Azul vs. León
|2-1
|Liga MX
|15/09/2024
|León vs. Cruz Azul
|1-2
|Liga MX
|22/02/2024
|León vs. Cruz Azul
|2-3
|Liga MX
|28/10/2023
|Cruz Azul vs. León
|1-0
|Liga MX
|09/04/2023
|León vs. Cruz Azul
|0-0
|Liga MX
Horario del partido
- México: 21:10 hs
Por dónde ver el partido
- México: Canal 5 Televisa, TUDN, TUDN En Vivo, FOX One, FOX+, ViX
- Estados Unidos: TUDN, TUDN.com, TUDN App, ViX
- Centroamérica: TUDN
Todos los partidos de los cuartos de final
- Toluca vs. Atlas — miércoles 25 de noviembre, final 2-0
- Monterrey vs. Club América — miércoles 25 de noviembre, final 0-0
- Pachuca vs. Chivas — jueves 26 de noviembre, 19:00 hs
- Atlas vs. Toluca — sábado 28 de noviembre, 19:00 hs
- Club América vs. Monterrey — sábado 28 de noviembre, 21:10 hs
En síntesis
- León y Cruz Azul se enfrentan este jueves 26 de noviembre por los cuartos de final de la Liga MX.
- El partido se transmitirá por Canal 5 Televisa, TUDN, TUDN En Vivo, FOX One, FOX+ y ViX.