El entrenador brasileño aparece entre los candidatos para ocupar el lugar que dejará Antonio Mohamed en los Diablos Rojos. Su posible regreso a la Liga MX también abre interrogantes sobre cuánto podría ganar en su nuevo equipo.

En las últimas horas se conoció una noticia que sorprendió a más de uno: André Jardine comenzó a ser vinculado con Toluca después de confirmarse que Antonio Mohamed dejará el cargo de entrenador de los Diablos Rojos a fin de año. El brasileño, que tuvo un exitoso paso por el América, actualmente trabaja en Emiratos Árabes Unidos, aunque su continuidad al frente del Shabab Al-Ahli todavía no está asegurada.

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Este escenario hizo que su nombre comenzara a aparecer en los planes de distintos equipos de la Liga MX. Además de Toluca, otro club que sondeó su situación fue Tigres, que busca entrenador para la próxima temporada después de un 2026 para el olvido. De esta manera, Jardine podría tener la posibilidad de regresar al futbol mexicano, aunque esta vez para dirigir a uno de los rivales de las Águilas.

El salario que Toluca podría ofrecerle a André Jardine

Uno de los aspectos más importantes para entender una posible negociación es el económico. Durante su etapa en América, André Jardine percibía alrededor de 1,7 millones de dólares anuales, según cifras difundidas por distintos medios. Sin embargo, el brasileño podría aspirar a un contrato considerablemente superior después de su exitoso ciclo en Coapa.

El antecedente más importante está en el propio Toluca. De acuerdo con reportes salariales, Antonio Mohamed percibía aproximadamente 4 millones de dólares por temporada, una cifra que lo ubicaba entre los entrenadores mejor pagados de la Liga MX.

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Por eso, la directiva escarlata podría tomar ese monto como referencia para negociar con Jardine e incluso acercarse a esa cantidad si considera que es el indicado para reemplazar al argentino, quién dejará la vara muy alta por todo lo conseguido.

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