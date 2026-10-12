Sabah FK vs. Slavia Praga: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 2 de la Champions League

Slavia Praga visita a Sabah FK este martes 13 de octubre por la segunda jornada de la Champions League.
Slavia Praga llega como favorito de visitante según las casas de apuestas, pero Sabah FK tratará de dar el golpe.
Horario del partido
- México: 10:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: FOX One, FOX+
- Estados Unidos: Paramount+, ViX
- Argentina: ESPN2, Disney+ Premium
- Chile: Disney+ Premium, ESPN5
- Perú: ESPN2, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN2, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN2, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN2, Disney+ Premium, inter
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3
La actualidad de ambos equipos
Sabah FK perdió 0-4 como visitante ante Manchester United en la fecha anterior. Sabah FK está 34° en la tabla con 0 puntos.
En su último compromiso, Slavia Praga perdió 2-3 como local ante Lens. El conjunto marcha 21° con 0 puntos.
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Lens vs. Sporting — martes 13 de octubre, 10:45 hs
- Viking vs. Bayern — martes 13 de octubre, 13:00 hs
- Villarreal vs. Napoli — martes 13 de octubre, 13:00 hs
- RB Leipzig vs. PSV — martes 13 de octubre, 13:00 hs
- Galatasaray vs. Barcelona — martes 13 de octubre, 13:00 hs
- Inter vs. Brujas — martes 13 de octubre, 13:00 hs
- Atlético de Madrid vs. Manchester United — martes 13 de octubre, 13:00 hs
- Arsenal vs. Lille — martes 13 de octubre, 13:00 hs
- LASK vs. Liverpool — miércoles 14 de octubre, 10:45 hs
- Feyenoord vs. Como 1907 — miércoles 14 de octubre, 10:45 hs
- Betis vs. Porto — miércoles 14 de octubre, 13:00 hs
- Shakhtar Donetsk vs. AEK Athens — miércoles 14 de octubre, 13:00 hs
- Slovan Bratislava vs. Stuttgart — miércoles 14 de octubre, 13:00 hs
- Man City vs. PSG — miércoles 14 de octubre, 13:00 hs
- Bodo Glimt vs. Dortmund — miércoles 14 de octubre, 13:00 hs
- Aston Villa vs. Fenerbahce — miércoles 14 de octubre, 13:00 hs
- Roma vs. Real Madrid — miércoles 14 de octubre, 13:00 hs
En síntesis
- Sabah FK y Slavia Praga se enfrentan este martes 13 de octubre por la jornada 2 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por FOX One y FOX+.
- Sabah FK suma 0 puntos en el torneo.
- Slavia Praga suma 0 puntos en el torneo.