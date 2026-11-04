Viking vs. Sabah FK: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 4 de la Champions League

Viking recibe a Sabah FK este miércoles 4 de noviembre desde las 14:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Lyse Arena. Con apenas un punto en tres fechas, Viking necesita reaccionar si quiere mantener alguna chance de meterse entre los puestos que dan continuidad en la Champions League. El margen de error ya casi no existe.
Para ambos equipos esto es casi una final anticipada: una derrota más los deja prácticamente sin chances de pelear nada en el torneo.
La actualidad de ambos equipos
Viking llega golpeado anímicamente tras caer 1-3 ante Aston Villa en su última presentación como visitante. Antes había mostrado algo de carácter al empatar 3-3 de local frente a Bayern, un resultado que ilusionó, pero que no alcanzó para sumar de manera sostenida: solo un punto en tres partidos lo dejan 33° de 36 equipos.
Sabah FK tampoco atraviesa un gran momento, aunque llega con algo más de confianza. Viene de perder 1-2 como local ante Dortmund, pero en la fecha anterior había conseguido una victoria importante, 2-0 sobre Slavia Praga, que le permitió sumar sus primeros puntos en la fase. Con tres unidades y el puesto 25, el equipo todavía tiene margen para soñar con una mejor posición si logra sostener el nivel mostrado ante los checos.
Horario del partido
- México: 14:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: FOX One
- Estados Unidos: Paramount+, ViX
- Argentina: Disney+ Premium
- Chile: Disney+ Premium, ESPN6
- Perú: Disney+ Premium, ESPN6
- Ecuador: Disney+ Premium, ESPN6
- Colombia: Disney+ Premium, ESPN6
- Venezuela: Disney+ Premium, ESPN6, inter
- Centroamérica: Disney+ Premium, ESPN 6
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 4, Movistar Liga de Campeones 9
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Fenerbahce vs. Liverpool — miércoles 4 de noviembre, 11:45 hs
- AEK Athens vs. Real Madrid — miércoles 4 de noviembre, 11:45 hs
- Slavia Praga vs. Arsenal — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs
- Lens vs. Como 1907 — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs
- RB Leipzig vs. Man City — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs
- PSV vs. Brujas — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs
- Porto vs. Napoli — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs
- Dortmund vs. Betis — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs
En síntesis
- Viking y Sabah FK se enfrentan este miércoles 4 de noviembre por la jornada 4 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por FOX One.
- Viking suma 1 punto en el torneo.
- Sabah FK suma 3 puntos en el torneo.