Viking vs. Sabah FK: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 4 de la Champions League

Viking y Sabah FK se enfrentan este miércoles 4 de noviembre, en el Lyse Arena, por la jornada 4 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Viking recibe a Sabah FK este miércoles 4 de noviembre desde las 14:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Lyse Arena. Con apenas un punto en tres fechas, Viking necesita reaccionar si quiere mantener alguna chance de meterse entre los puestos que dan continuidad en la Champions League. El margen de error ya casi no existe.

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Para ambos equipos esto es casi una final anticipada: una derrota más los deja prácticamente sin chances de pelear nada en el torneo.

La actualidad de ambos equipos

Viking llega golpeado anímicamente tras caer 1-3 ante Aston Villa en su última presentación como visitante. Antes había mostrado algo de carácter al empatar 3-3 de local frente a Bayern, un resultado que ilusionó, pero que no alcanzó para sumar de manera sostenida: solo un punto en tres partidos lo dejan 33° de 36 equipos.

Sabah FK tampoco atraviesa un gran momento, aunque llega con algo más de confianza. Viene de perder 1-2 como local ante Dortmund, pero en la fecha anterior había conseguido una victoria importante, 2-0 sobre Slavia Praga, que le permitió sumar sus primeros puntos en la fase. Con tres unidades y el puesto 25, el equipo todavía tiene margen para soñar con una mejor posición si logra sostener el nivel mostrado ante los checos.

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Horario del partido

México: 14:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Fenerbahce vs. Liverpool — miércoles 4 de noviembre, 11:45 hs

AEK Athens vs. Real Madrid — miércoles 4 de noviembre, 11:45 hs

Slavia Praga vs. Arsenal — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs

Lens vs. Como 1907 — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs

RB Leipzig vs. Man City — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs

PSV vs. Brujas — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs

Porto vs. Napoli — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs

Dortmund vs. Betis — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs

En síntesis