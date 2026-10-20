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Champions League

Alineaciones de Sabah FK y Dortmund por la Champions League: formaciones probables

Sabah FK y Dortmund se enfrentan este martes 20 de octubre por la Champions League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Sabah FK vs. Dortmund, Champions League
Sabah FK vs. Dortmund, Champions League

Sabah FK recibe a Dortmund este martes 20 de octubre desde las 10:45 hora de México. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Champions League. Sabah FK viene de ganarle 2-0 a Slavia Praga y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos. Dortmund viene de caer 0-1 ante Bodo Glimt y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de Sabah FK y Dortmund

Sabah FK (4-2-3-1): Stas Pokatilov, Akim Zedadka, Steve Solvet, A McCarthy, Tymoteusz Puchacz, Umarali Rakhmonaliev, Du Queiroz, Ivan Lepinjica, Kaheem Parris, Joy-Lance Mickels, Veljko Simić. DT: Valdas Dambrauskas.

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Dortmund (3-4-2-1): Gregor Kobel, Kouakou Joane Gadou, Waldemar Anton, Nico Schlotterbeck, Ethan Nwaneri, Julian Ryerson, Jobe Bellingham, Felix Nmecha, Marcel Sabitzer, Daniel Svensson, Serhou Guirassy. DT: Niko Kovač.

La previa de Sabah FK y Dortmund: todo lo que hay que saber

  • Día: martes 20 de octubre
  • Hora: 10:45 (hora de México)
  • Próximo partido de Sabah FK: vs. Viking, miércoles 4 de noviembre
  • Próximo partido de Dortmund: vs. Betis, miércoles 4 de noviembre
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