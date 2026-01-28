Es tendencia:
EN VIVO Tabla de posiciones de la UEFA Champions League 2025-26: clasificados, eliminados en la última jornada

8 clasificarán a los Octavos de Final, 16 deberán afrontar los Playoffs y 12 culminarán su actuación en el certamen.

Por Tomas Vetere

Ardiente definición de la UEFA Champions League con 18 partidos en simultáneo por toda Europa
La Fase Liga de la UEFA Champions League 2025-26 llegó a su fin. Hoy, miércoles 28 de enero, se conocerá el destino de cada uno de los 36 equipos participantes: 8 clasificarán directamente a los Octavos de Final, 16 deberán afrontar una etapa reclasificatoria llamada Playoffs y 12 culminarán su actuación en el certamen.

EN VIVO: Tabla de posiciones de la UEFA Champions League 2025-26

Resultados de los partidos de la Jornada 8 de la Champions League

Equipos que siguen en la UEFA Champions League 2025-26

Directo a Octavos de Final

  • Arsenal
  • Bayern Múnich
Equipos eliminados de la UEFA Champions League 2025-26 en Fase Liga

  • Kairat Almaty
  • Villarreal
  • Slavia Praga
  • Eintracht Frankfurt
tomas vetere
Tomas Vetere
