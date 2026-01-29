La noticia del arribo de Rodrigo Aguirre generó todo tipo de repercusiones este jueves en Nuevo Léon, con opiniones cruzadas sobre el jugador buscado en cuestión. Sin embargo, no iba a haber tiempo para discutir demasiado ya que no es el único fichaje que abrochó Tigres UANL en las últimas horas, de cara a lo que viene.

En la última semana del libro de pases de invierno, la directiva del cuadro auriazul aceleró las negociaciones para complacer a Guido Pizarro y su cuerpo técnico. Afortunadamente para el equipo de Guadalupe, un refuerzo que pidió el entrenador está en camino para cerrar su llegada a los ‘Felinos’. No sólo el Búfalo caerá en el Volcán en estos días.

El pivote uruguayo César Araujo se convertirá en nueva incorporación de Tigres, según el reporte de último momento del popular conductor Willie González. En un sector del campo donde al técnico le hacían falta variantes, las autoridades le agregarán una alternativa de calidad para ayudar al armado del equipo. “Dos bombas en camino para Tigres, se mueve fuerte el mercado en San Nicolás!”, posteó el periodista.

César Araujo, el próximo refuerzo de los Tigres desde la MLS [Foto: Getty]

César Araujo es un mediocampista central de 24 años de edad, que puede ocupar diferentes funciones y roles dentro de ese sector del terreno de juego. Por tratarse de un futbolista charrúa y sin pasado en México, llegará como extranjero y ocupará plaza de NFM. Llega proveniente de Orlando City, donde se desempeñó las últimas cuatro temporadas.

Esta contratación no significa otra cosa que una verdadera oportunidad de mercado: llega en condición de libre tras no renovar su contrato en Estados Unidos. Pese a tener una vasta trayectoria en el equipo de la MLS, César Araujo y la directiva de ese club acordaron mutuamente que el jugador emigraría en busca de nuevos desafíos.

Durante su paso por Orlando City, el uruguayo disputó 152 partidos, donde marcó 7 goles y dio 10 asistencias. En su carrera, esa fue su segunda experiencia tras su ciclo inicial en Montevideo Wanderers. Tigres UANL será su tercer equipo como futbolista profesional. En las próximas horas, se intercambiarían documentos y se prepararía el anuncio de su incorporación.

