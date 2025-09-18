Arrancó la edición 2025-26 de la UEFA Champions League y pasó la Jornada 1 con los 18 partidos donde los 36 participantes tuvieron su primer compromisos. En este jueves 18 de septiembre se llevaron a cabo 6 encuentros con diferentes resultados.
Los resultados del jueves en la UEFA Champions League 2025-26:
Este jueves hubo 6 cotejos, donde se registraron 5 victorias, 4 de ellas en manos del local, mientras que hubo una igualdad.
- Brujas 4-1 Mónaco (Tresoldi-Onyedika-Vanaken-Diakhon / Fati)
- Copenhague 2-2 Bayer Leverkusen (Larsson-Robert / Grimaldo-Hatzidiakos e/c)
- Manchester City 2-0 Napoli (Haaland-Doku)
- Sporting Lisboa 4-1 Kairat Almaty (Trincao x2-Santos-Quenda / Edmilson)
- Eintracht Frankfurt 5-1 Galatasaray (Sánchez e/c-Uzun-Singo e/c-Burkardt-Kanuff / Akgün)
- Newcastle 1-2 Barcelona (Gordon / Rashford x2)
¿Cuál es el líder de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025-26?
Con los resultados finales de la fecha, hay hasta 14 equipos con 3 unidades que ganaron en su debut. Sin embargo, el #1 es Eintracht Frankfurt que mira a todos desde arriba por la diferencia de gol de +4 con 5 goles realizados. PSG también se sitúa en esa posición pero tiene un gol menos a favor ya que ganó 4-0.
La tabla de posiciones EN VIVO de la UEFA Champions League 2025-26:
¿Qué partidos se jugarán el miércoles 30 de septiembre en la UEFA Champions League 2025-26?
La Jornada 1 ya terminó y el próximo miércoles 30 de septiembre iniciará la Jornada 2 con 9 compromisos:
- Kairat Almaty vs. Real Madrid: 10:45 horas, en el Pavlodar Central Stadium
- Atalanta vs. Brujas: 10:45 horas, en el Gewiss Stadium
- Marsella vs. Ajax: 13:00 horas, en el Estadio Vélodrome
- Inter vs. Slavia Praga: 13:00 horas, en el Estadio Giuseppe Meazza
- Chelsea vs. Benfica: 13:00 horas, en Stamford Bridge
- Galatasaray vs. Liverpool: 13:00 horas, en el RAMS Park
- Pafos vs. Bayern Munich: 13:00 horas, en el Alphamega Stadium
- Bodo/Glimt vs. Tottenham: 13:00 horas, en el Aspmyra Stadion
- Atlético Madrid vs. Eintracht Frankfurt: 13:00 horas, en el Riyadh Air Metropolitano