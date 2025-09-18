Es tendencia:
Así quedó la tabla de posiciones de la UEFA Champions League 2025-26 tras las victorias de Barcelona y Manchester City

Terminó una nueva jornada y quedaron listas las posiciones del torneo europeo tras triunfo de los Blaugranas y los Citizens.

Por Agustín Zabaleta

Quedaron listas las posiciones de la UEFA Champions League 2025-26 tras la Jornada 1
© Getty ImagesQuedaron listas las posiciones de la UEFA Champions League 2025-26 tras la Jornada 1

Arrancó la edición 2025-26 de la UEFA Champions League y pasó la Jornada 1 con los 18 partidos donde los 36 participantes tuvieron su primer compromisos. En este jueves 18 de septiembre se llevaron a cabo 6 encuentros con diferentes resultados.

Afición de Real Madrid y una exigencia clara en una bandera previo al debut de Champions League: “Solo te pido…”

Los resultados del jueves en la UEFA Champions League 2025-26:

Este jueves hubo 6 cotejos, donde se registraron 5 victorias, 4 de ellas en manos del local, mientras que hubo una igualdad.

  • Brujas 4-1 Mónaco (Tresoldi-Onyedika-Vanaken-Diakhon / Fati)
  • Copenhague 2-2 Bayer Leverkusen (Larsson-Robert / Grimaldo-Hatzidiakos e/c)
  • Manchester City 2-0 Napoli (Haaland-Doku)
  • Sporting Lisboa 4-1 Kairat Almaty (Trincao x2-Santos-Quenda / Edmilson)
  • Eintracht Frankfurt 5-1 Galatasaray (Sánchez e/c-Uzun-Singo e/c-Burkardt-Kanuff / Akgün)
  • Newcastle 1-2 Barcelona (Gordon / Rashford x2)
¿Cuál es el líder de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025-26?

Con los resultados finales de la fecha, hay hasta 14 equipos con 3 unidades que ganaron en su debut. Sin embargo, el #1 es Eintracht Frankfurt que mira a todos desde arriba por la diferencia de gol de +4 con 5 goles realizados. PSG también se sitúa en esa posición pero tiene un gol menos a favor ya que ganó 4-0.

La tabla de posiciones EN VIVO de la UEFA Champions League 2025-26:

Luiz Júnior, portero de Villarreal, se estrena en la UEFA Champions League 2025-2026 con insólito osotote

¿Qué partidos se jugarán el miércoles 30 de septiembre en la UEFA Champions League 2025-26?

La Jornada 1 ya terminó y el próximo miércoles 30 de septiembre iniciará la Jornada 2 con 9 compromisos:

  • Kairat Almaty vs. Real Madrid: 10:45 horas, en el Pavlodar Central Stadium
  • Atalanta vs. Brujas: 10:45 horas, en el Gewiss Stadium
  • Marsella vs. Ajax: 13:00 horas, en el Estadio Vélodrome
  • Inter vs. Slavia Praga: 13:00 horas, en el Estadio Giuseppe Meazza
  • Chelsea vs. Benfica: 13:00 horas, en Stamford Bridge
  • Galatasaray vs. Liverpool: 13:00 horas, en el RAMS Park
  • Pafos vs. Bayern Munich: 13:00 horas, en el Alphamega Stadium
  • Bodo/Glimt vs. Tottenham: 13:00 horas, en el Aspmyra Stadion
  • Atlético Madrid vs. Eintracht Frankfurt: 13:00 horas, en el Riyadh Air Metropolitano
agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
