Arrancó la edición 2025-26 de la UEFA Champions League y pasó la Jornada 1 con los 18 partidos donde los 36 participantes tuvieron su primer compromisos. En este jueves 18 de septiembre se llevaron a cabo 6 encuentros con diferentes resultados.

ver también Afición de Real Madrid y una exigencia clara en una bandera previo al debut de Champions League: “Solo te pido…”

Los resultados del jueves en la UEFA Champions League 2025-26:

Este jueves hubo 6 cotejos, donde se registraron 5 victorias, 4 de ellas en manos del local, mientras que hubo una igualdad.

Brujas 4-1 Mónaco (Tresoldi-Onyedika-Vanaken-Diakhon / Fati)

(Tresoldi-Onyedika-Vanaken-Diakhon / Fati) Copenhague 2-2 Bayer Leverkusen (Larsson-Robert / Grimaldo-Hatzidiakos e/c)

(Larsson-Robert / Grimaldo-Hatzidiakos e/c) Manchester City 2-0 Napoli (Haaland-Doku)

(Haaland-Doku) Sporting Lisboa 4-1 Kairat Almaty (Trincao x2-Santos-Quenda / Edmilson)

(Trincao x2-Santos-Quenda / Edmilson) Eintracht Frankfurt 5-1 Galatasaray (Sánchez e/c-Uzun-Singo e/c-Burkardt-Kanuff / Akgün)

(Sánchez e/c-Uzun-Singo e/c-Burkardt-Kanuff / Akgün) Newcastle 1-2 Barcelona (Gordon / Rashford x2)

Publicidad

Publicidad

¿Cuál es el líder de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025-26?

Con los resultados finales de la fecha, hay hasta 14 equipos con 3 unidades que ganaron en su debut. Sin embargo, el #1 es Eintracht Frankfurt que mira a todos desde arriba por la diferencia de gol de +4 con 5 goles realizados. PSG también se sitúa en esa posición pero tiene un gol menos a favor ya que ganó 4-0.

La tabla de posiciones EN VIVO de la UEFA Champions League 2025-26:

ver también Luiz Júnior, portero de Villarreal, se estrena en la UEFA Champions League 2025-2026 con insólito osotote

¿Qué partidos se jugarán el miércoles 30 de septiembre en la UEFA Champions League 2025-26?

La Jornada 1 ya terminó y el próximo miércoles 30 de septiembre iniciará la Jornada 2 con 9 compromisos:

Publicidad

Publicidad