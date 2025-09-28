Real Madrid sufrió un duro revés en el derby con Atlético de Madrid por LaLiga de España 2025-26. El Merengue estaba líder con puntaje ideal, pero recibió una llamativa goleada por 5-2 en el Metropolitano que le podría costar el primer puesto de la tabla a manos de Barcelona. No obstante, esa no es la única mala noticia para la Casa Blanca y Xabi Alonso.

Al margen del resultado, se confirmó una nueva lesión de Eder Militao, quien tuvo que retirarse en el entretiempo del derby tras una patada de Sorloth. De esta manera, Real Madrid viaja a Almaty (Kazajistán) para disputar la segunda jornda de la UEFA Champions League ante Kairat con cinco bajas en la defensa.

Militao se suma a las ausencias de Daniel Carvajal (expulsado contra Olympique Marsella), Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger y Ferland Mendy. En este contexto, Xabi Alonso tendrá que hacer malabares para armar la retaguardia en la Liga de Campeones, tanto así que convocó para el lateral derecho al canterano David Jiménez.

La posible defensa de Real Madrid vs. Kairat

Tomando en cuenta todas las bajas del Real Madrid para el choque con Kairat, la línea de cuatro defensores del conjunto blanco podría estar conformada por Federico Valverde, Dean Huijsen, Raúl Asencio y Álvaro Carreras. La principal duda está en el lateral derecho, posición en la que también podrían aparecer el propio Asencio o David Jiménez.

¿Cuándo es el partido Kairat vs. Real Madrid?

Kairat recibirá a Real Madrid este martes 30 de septiembre desde las 10:45 am (horario del centro de México) en el Estadio Central de Almaty, un recinto con capacidad para 23.804 espectadores. El local perdió por 4-1 en el debut ante Sporting CP, mientras que el Madrid se impuso por 2-1 ante Marsella.

