La edición 2025-26 de la UEFA Champions League ya inició e incluso ya terminó la Jornada 1 de la Fase de Liga. Los 36 equipos participantes pusieron en marcha el sueño de llegar a la Final y levantar el torneo más importante de clubes a nivel mundial.

Una de las cualidades más importantes del torneo es la calidad de equipos que participan. Y esto se debe a los jugadores que pertenecen a las instituciones. esta jerarquía vale mucho y se paga, lo que provoca que las plantillas tengan precios exorbitantes.

Esto también pasa en el resto del mundo y por supuesto que la Liga MX no queda exento a ellos. Por ejemplo, el plantel más caro de todo el país es América, que está valuado en 108 millones de dólares según el sitio especializado de Transfermarkt.

Sin embargo, este número se queda muy lejos del plantel más valioso del torneo continental europeo, donde Real Madrid es el más caro con un valor de 1400 millones de dólares, 13 veces lo que vale el de las Águilas, estableciendo una brecha abismal.

De hecho, el cuadro capitalino sería el conjunto en la posición 30 entre los 36 equipos del torneo. Estaría solo por encima de Slavia Praga de República Checa (102,63 millones), Union Saint-Gilloise de Bélgica (75,80), Copenhague de Dinamarca (75,35), Bodo/Glimt de Noruega (60,73), Pafos de Chipre (25,40), Qarabag de Azerbaiyán (24,83) y Kairat Almaty de Kazajistán (12,73).

¿El cuadro menos valioso de la Liga MX vale más que uno de la UEFA Champions League 2025?

De premio consuelo, al menos el último equipo mencionado anteriormente es menos valioso que incluso el equipo que está en el fondo de la lista de la Primera División de México. Puebla está valuado en 21,03 millones, superando a los kazajos.