Es tendencia:
logotipo del encabezado
Champions League

Mientras la plantilla del América vale 108 millones, lo que cuesta el plantel más caro de la UEFA Champions League 2025-26

Si bien el grupo de jugadores de las Águilas es el más valiosa de toda la Liga MX, se queda corto con el del más valor del torneo europeo.

Por Agustín Zabaleta

Si bien las Águilas son los más valiosos de la Liga MX, en Europa se manejan otras cifras exorbitantes
© Getty ImagesSi bien las Águilas son los más valiosos de la Liga MX, en Europa se manejan otras cifras exorbitantes

La edición 2025-26 de la UEFA Champions League ya inició e incluso ya terminó la Jornada 1 de la Fase de Liga. Los 36 equipos participantes pusieron en marcha el sueño de llegar a la Final y levantar el torneo más importante de clubes a nivel mundial.

Lamine Yamal no dudó en elegir si prefiere ganar la Champions League o el Mundial 2026

ver también

Lamine Yamal no dudó en elegir si prefiere ganar la Champions League o el Mundial 2026

Una de las cualidades más importantes del torneo es la calidad de equipos que participan. Y esto se debe a los jugadores que pertenecen a las instituciones. esta jerarquía vale mucho y se paga, lo que provoca que las plantillas tengan precios exorbitantes.

Esto también pasa en el resto del mundo y por supuesto que la Liga MX no queda exento a ellos. Por ejemplo, el plantel más caro de todo el país es América, que está valuado en 108 millones de dólares según el sitio especializado de Transfermarkt.

Publicidad
Tweet placeholder

Sin embargo, este número se queda muy lejos del plantel más valioso del torneo continental europeo, donde Real Madrid es el más caro con un valor de 1400 millones de dólares, 13 veces lo que vale el de las Águilas, estableciendo una brecha abismal.

De hecho, el cuadro capitalino sería el conjunto en la posición 30 entre los 36 equipos del torneo. Estaría solo por encima de Slavia Praga de República Checa (102,63 millones), Union Saint-Gilloise de Bélgica (75,80), Copenhague de Dinamarca (75,35), Bodo/Glimt de Noruega (60,73), Pafos de Chipre (25,40), Qarabag de Azerbaiyán (24,83) y Kairat Almaty de Kazajistán (12,73).

Publicidad
¿Cuáles son los jugadores mexicanos que tendrán actividad en copas europeas en la temporada 2025-26?

ver también

¿Cuáles son los jugadores mexicanos que tendrán actividad en copas europeas en la temporada 2025-26?

¿El cuadro menos valioso de la Liga MX vale más que uno de la UEFA Champions League 2025?

De premio consuelo, al menos el último equipo mencionado anteriormente es menos valioso que incluso el equipo que está en el fondo de la lista de la Primera División de México. Puebla está valuado en 21,03 millones, superando a los kazajos.

agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
Lee también
¿Se retira en Toluca? Héctor Herrera habló sobre el final de su carrera
Toluca FC

¿Se retira en Toluca? Héctor Herrera habló sobre el final de su carrera

Jorge Ruvalcaba reveló los cambios en Pumas con Efraín Juárez
Pumas de la UNAM

Jorge Ruvalcaba reveló los cambios en Pumas con Efraín Juárez

Antonio Mohamed logró lo que nadie más pudo en la Liga MX
Toluca FC

Antonio Mohamed logró lo que nadie más pudo en la Liga MX

Tato Noriega respondió a las quejas de Pumas por el fichaje de Anthony Martial
Liga MX

Tato Noriega respondió a las quejas de Pumas por el fichaje de Anthony Martial

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo