El último fin de semana se llevó adelante el repechaje para la Liguilla de la Liga MX donde Chivas Guadalajara quedó eliminado por penales frente a Puebla. Por otro lado, en el día de hoy se dieron grandes decisiones por parte de Amaury Vergara debido a que Ricardo Peláez dejó de ser el director deportivo.

Por otro lado, la salida de la dirección deportiva dejó claro que se habló de su continuidad y que el balance era malo, por lo que debía partir. A su vez, Peláez comentó si debía o no mantenerse en el cargo a Ricardo Cadena.

Chivas confirma la salida de Ricardo Peláez

En el día de hoy Ricardo Peláez llevó adelante una conferencia de prensa en la que confirmó que se va de Chivas. “Se tocó el tema de mi continuidad, pero ellos decidieron que ya no continuara y entendí la decisión. El balance es malo y no se consiguieron los resultados, por eso comparto la decisión del Consejo Directivo", expresó en conferencia de prensa.

¿Debe seguir Ricardo Cadena en Chivas?

Con la salida de Ricardo Peláez de Chivas, el exdirector deportivo comentó si Ricardo Cadena debía o no salir de la dirección técnica. “Mover al técnico a tres o cuatro jugadores no alcanza. Se necesita un cambio de rumbo. Hubo muchas fallas mías, no voy a usar ahora la palabra fracaso porque a Amaury Vergara no le gusta”,expresó Peláez.