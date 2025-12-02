Alexis Vega mantiene consternados a todos los aficionados, luego de que se conociera la noticia de que aún no se ha recuperado de su desgarro. El delantero y capitán de Toluca se ha resentido de su lesión, lo cual ha puesto un signo de interrogación a las aspiraciones del equipo de lograr el bicampeonato. Sin su conductor futbolístico, la forma de jugar y el nivel colectivo cambian.

Los últimos reportes habían señalado que el club ha despedido a tres miembros del staff médico por no tratar de forma adecuada la lesión del delantero. Luego de estos trascendidos, la principal incógnita era si el atacante llegaría o no a disputar alguno de los juegos ante Rayados. Y el misterio terminó siendo destapado por otro de los protagonistas del predio del Toluca.

En la rueda de prensa previa al partido de mañana en el Estadio BBVA de Monterrey, Jesús Gallardo confirmó que su compañero quedará afuera de toda la serie. El lateral izquierdo y también referente de los ‘Diablos Rojos’, aseguró que todos en el centro de entrenamientos han coincidido en no arriesgar a Alexis Vega. Así, lo dejarán recuperarse con los plazos estipulados.

Jesús Gallardo extrañará a Alexis Vega ante Rayados [Foto: Getty]

“No hay que apresurarlo a que juegue el miércoles o el sábado y después se vuelva lesionar”, sentenció el defensor en la sala de conferencias del Nemesio Diez. “Él está tranquilo, nosotros también, pero creemos que es más importante su recuperación”, agregó Jesús Gallardo, que pidió mesura general para hablar del capitán ante los múltiples dichos de prensa escarlata y fanáticos al respecto.

En este sentido, el marcador de punta mostró compromiso total y confianza en el equipo para superar esta adversidad que significa la baja de Alexis Vega. “Ahora hay que tenerle calma hasta que se sienta listo para jugar, su salud es lo más importante; en lo futbolístico nosotros trataremos de arreglarlo el miércoles y el sábado”, sostuvo el jugador titular en el esquema de Antonio Mohamed. Sin dudas, no será lo mismo sin el talentoso delantero ex Chivas.

Por último, Jesús Gallardo reveló quién será el reemplazo de Vega ante Rayados, por lo menos en el partido de ida. “Obviamente que Alexis nos hace falta muchísimo porque venía haciendo las cosas muy bien y nos da un plus ahí arriba y sabemos de su calidad, pero estamos tranquilos porque también sabemos que Helinho lo suple bien, entonces estamos tranquilos y preparados para el siguiente juego”, confesó el lateral, que tendrá que enfrentar a su ex equipo en esta semifinal de Liguilla.

En síntesis: