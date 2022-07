En el día de ayer, Chivas disputó la segunda jornada dos del Apertura 2022 de la Liga MX y perdió por 2-0 ante Atlético de San Luis en el Estadio Akron. Por otro lado, el público del Rebaño Sagrado se retiró abucheando a los jugadores.

Por otra parte, uno de los apuntados por parte de la afición en la primera mitad fue Ángel Zaldívar, quien ocupó el futuro lugar de Santiago Ormeño, en un final que tuvo presente del grito homofóbico. A su vez, tras el partido, Ricardo Cadena habló en conferencia de prensa y se hizo responsable de una nueva decepción de local.

Chivas no pudo con Atlético de San Luis

Al igual que la semana pasada, Chivas no volvió a estar a la altura de las circunstancias debido a que perdió por 1-0 contra Atlético de San Luis luego del gol de Facundo Waller. Los de Ricardo Cadena se ubican 13º en la tabla general con una unidad.

Cadena se hizo responsable de la derrota de Chivas

Luego de que se haya consumado la derrota de Chivas ante Atlético de San Luis, Ricardo Cadena se hizo cargo de una nueva decepción en el Estadio Akron. “Por supuesto que es triste, nos duele porque de dos partidos de local no hemos podido obtener el triunfo y el responsable soy yo, asumo esa parte. No hemos podido ser contundentes y la poca posibilidad que tuvimos hoy no la pudimos convertir. No tuvimos esa parte de ser consistentes en situaciones de ataque y la falta de contundencia nos ha hecho que sea un equipo que haya sido inoperante al ataque y la derrota hay que asumirla y el responsable soy yo”, comentó.