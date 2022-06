Chivas viene trabajando bajo la conducción de Ricardo Cadena en la pretemporada para el torneo Apertura 2022. El Rebaño Sagrado ha concretado algunas incorporaciones para tener una plantilla mucho más competitiva y al mismo tiempo entrena para llegar en óptimas condiciones físicas al inicio de una nueva temporada en la Liga MX.

Aunque el conjunto rojiblanco no tiene intenciones de realizar otro esfuerzo económico de gran magnitud en el mercado de pases, todavía hay algunos nombres que suenan para llegar a Chivas en las próximas semanas. No obstante, las grandes prioridades de la dirección deportiva están cubiertas y ahora solo se centran en afinar los últimos detalles para el debut ante Juárez.

¿Qué haría Chivas si no llega Orbelín Pineda?

La directiva de Chivas quiere cerrar la plantilla con la llegada de un mediocampista de las características de Orbelín Pineda, pero el fichaje no sería sencillo ni mucho menos. Y es que el futbolista desea de permanecer un semestre más en Europa pese a no tener minutos en el Celta de Vigo. En caso de que no sea posible su fichaje, el Rebaño no buscaría otra opción en el mercado de pases.

Alexis Vega minimiza las críticas al Tri

La Selección Mexicana ha sido duramente cuestionada tras sus recientes actuaciones, pero Alexis Vega asegura que ya están acostumbrados. El futbolista de Chivas cita los ejemplos de Rusia 2018 y los Juegos Olímpicos 2021, cuando el Tri rindió por encima de las expectativas.

"Son críticas, las tomamos para bien, para mejorar y eso siempre se ha visto en todos los torneos a los que va a participar México, en las Olimpiadas decían que no íbamos a lograr nada, en el Mundial de Rusia, tampoco", dijo en diálogo con TUDN.