Mientras Gabriel Milito gana 1,6 millones en Chivas, el salario que percibe Guillermo Almada en América

La diferencia salarial entre Guillermo Almada y Gabriel Milito al frente de América y Chivas, respectivamente, genera interés entre los aficionados del futbol mexicano.

El Clásico Nacional entre América y Chivas tendrá como protagonistas a dos grandes entrenadores: Guillermo Almada y Gabriel Milito. Ambos equipos han mostrado un gran nivel durante la temporada y buscarán quedarse con una victoria importante en uno de los partidos más esperados del futbol mexicano.

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Las Águilas y el Rebaño Sagrado llegan con objetivos importantes en el Apertura 2026. Mientras el conjunto azulcrema busca recuperarse de la derrota por 4-3 ante Cruz Azul en el Clásico Joven, Chivas intentará mantener la buena racha que consiguió durante las últimas jornadas.

Más allá de la rivalidad entre ambos clubes, el duelo también permitirá observar el trabajo de dos técnicos que han generado grandes expectativas desde sus respectivos banquillos. Almada y Milito intentarán imponer sus ideas en un encuentro que podría ser clave en la pelea por los primeros puestos.

La diferencia de salarios entre entrenadores

Según el periodista Héctor Huerta, Gabriel Milito percibiría 32 millones de pesos anuales en Chivas, una cifra cercana a los 1,6 millones de dólares por temporada. De esta manera, el entrenador argentino tendría un importante ingreso al frente del Rebaño Sagrado.

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Si esta cantidad se divide entre los 12 meses del año, el entrenador argentino estaría percibiendo alrededor de 2,6 millones de pesos mensuales por su trabajo al frente del Rebaño Sagrado.

Guillermo Almada, por su parte, tendría un salario superior al de Gabriel Milito en Chivas. De acuerdo con los reportes, el entrenador uruguayo percibiría 2,5 millones de dólares por temporada al frente del América, que es más que lo que ganaba André Jardine.

En sintesis

Guillermo Almada y Gabriel Milito dirigirán el Clásico Nacional entre América y Chivas.

dirigirán el Clásico Nacional entre América y Chivas. Gabriel Milito percibe 1.6 millones de dólares anuales como director técnico de Chivas.

1.6 millones de dólares anuales como director técnico de Chivas. Guillermo Almada gana 2.5 millones de dólares por temporada como entrenador del América.