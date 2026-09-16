El árbitro que pitará el Clásico Nacional entre América y Chivas

Ya se dio a conocer el cuerpo arbitral que estará dirigiendo el Clásico Nacional de la Liga MX.

El próximo fin de semana se disputa el Clásico Nacional entre Chivas y el Club América en el Estadio Azteca. Es por ello que el día de hoy se reveló quiénes conformarán el cuerpo arbitral para este enfrentamiento, tomando en cuenta que es uno de los duelos más complicados de pitar.

Publicidad

¿Quién será el árbitro del América vs Chivas?

De acuerdo con la información de la Comisión de Árbitros, el elegido como silbante central para este partido será Víctor Alfonso Cáceres Hernández, uno de los pocos requeridos en este tipo de duelos, ya que estamos acostumbrados a ver nombres como el de Marco Antonio Ortiz o César Ramos Palazuelos.

Víctor Cáceres ha estado en el arbitraje desde los 14 años de edad, pero hasta los 24 entró a lo profesional. Se ha mantenido en casi todas las competencias nacionales: en 2016 participó en una final en la Liga Premier y en 2026 en otra de la Liga de Expansión.

Las polémicas que afectaron a Chivas

Aunque pareciera que esta designación es imparcial, ya hay algunos rojiblancos que se están quejando de que sea él quien les vuelva a pitar y es que hace apenas unas semanas tuvieron una polémica decisión arbitral gracias a este silbante.

Publicidad

En el partido de la temporada ante Pachuca en el Estadio Hidalgo, fue Cáceres el árbitro central. Habría marcado un penal a favor de los Tuzos que para el VAR parecía no ser sancionado así, por ello lo llamó a analizar y se mantuvo en su decisión, ya que el jugador rival fue el que provocó el choque. También evitó sanción para Christian Rivera por colocar los tachones en la pierna de Ricardo Marín.

En síntesis