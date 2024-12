Chivas tuvo un Apertura 2024 para el olvido que terminó con la salida de Fernando Gago como entrenador del equipo y con el equipo eliminado en el Play-In en manos de Atlas en un Clásico Tapatío. Ahora, la directiva bajara y da de nuevo para ser competitivo en el Clausura 2025.

En ese sentido, Óscar García fue presentado como nuevo entrenador del Rebaño Sagrado y tuvo sus primeras palabras con la prensa como cabeza de trabajo de la institución rojiblanca. Entre otros temas, realizó una curiosa comparación que sorprendió a propios y extraños.

Así lo manifestó ante los periodistas: “No sé si son conscientes de lo que es Chivas en el mundo. Chivas en Europa es conocido como el Barcelona o el Real Madrid“. Y agregó: “Yo soy de Barcelona y sé de la grandeza de este club, de la identidad”.

Además, dio detalles de cómo fue su llegada al equipo: “Cuando me llamó Juan Carlos (Martínez) me sentí el hombre más afortunado del mundo porque para mí venir a Chivas es como entrenar al Barça o al Madrid“. “En Madrid sé que no me va a llamar nunca, pero el Barça a lo mejor al otro día sí y con eso te lo presumo todo”, aseveró.

El DT también expresó su conformidad por estar en México: “(Es una) felicidad enorme, (así como una gran) responsabilidad. Pero si no hubiera responsabilidad, si no hubiera exigencia, si no hubiera ambición, no estaría aquí por muy grande que sea el club”. “Me convencieron muy muy rápido, estuvimos hablando durante un tiempo, y la verdad que desde el primer día tuve claro que quería venir aquí”, aseveró con entusiasmo.

¿Qué pretende Óscar García de Chivas para el Clausura 2025?

El estratega español no anduvo con rodeos al detallar que quiere ver: “Mi idea de juego es que quiero ser protagonista, proactivo, que el rival reaccione a lo que propongo”. Y añadió: “Vengo a un equipo grande, pero no soy mago y a partir de la primera semana vamos a trabajar como quiero. Me imagino un equipo, quiero un equipo apasionando, reflejo de la gente“.