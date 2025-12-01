Es tendencia:
El nuevo destino que eligió Chicharito Hernández tras su difícil final en Chivas

El atacante no terminó bien su etapa en el Rebaño Sagrado y ya tiene decidido donde jugar la próxima temporada tras confirmarse que no seguirá en el equipo de Guadalajara.

Por Ramiro Canessa

El delantero ya tendría elegido su próximo destino.
© Imago7El delantero ya tendría elegido su próximo destino.

No quedan dudas de que Chicharito Hernández es uno de los delanteros más importantes en la historia del futbol mexicano. Su trayectoria y lo que consiguió a lo largo de los años lo colocan en un lugar privilegiado, aunque hoy su nivel ya no es el mismo y difícilmente volverá a ser aquel goleador dominante, más allá de su liderazgo.

Su regreso a Chivas tampoco terminó como muchos imaginaron, y menos después de lo que ocurrió este domingo. Chicharito tuvo en sus pies la clasificación del Rebaño Sagrado a las semifinales del Apertura 2025: un penal decisivo que pudo eliminar a Cruz Azul.

Sin embargo, lo falló y la jugada se volvió viral, generando una ola de críticas y burlas en redes sociales por el caos que se desató tras el error. El atacante no pudo conseguir lo que más quería en el club que lo formó y su historia termina de la peor manera.

En las últimas horas se confirmó que no seguirá en Chivas de cara a la próxima temporada, pero el delantero no contempla el retiro. Al contrario, ya definió cuál será su siguiente paso.

¿Dónde jugará Chicharito Hernández?

De acuerdo con información de Gibrán Araige, Chicharito pretende volver a Europa, específicamente a Inglaterra. Su objetivo es competir en la segunda división del futbol inglés, cerrar su carrera en un entorno que conoce bien y poner fin a un paso por Chivas que terminó siendo mucho más frustrante de lo esperado.

