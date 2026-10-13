El jugador que podría ser solución para Chivas

El conjunto de Chivas va de más a menos en el torneo y mucho tiene que ver con las bajas que ha tenido, ya sea por lesión o por suspensión. Esto termina por modificarle a Gabriel Milito todo el esquema, ya que en cada partido ha movido ciertas piezas para tener un cuadro de alta competencia ante cada uno de los rivales.

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El tema es que ahora con siete ausencias, tendrá que medirse ante Tigres. El cuadro de la UANL ha mejorado en su último duelo ante Toluca, por lo que llega como un fuerte rival para este partido, es por ello que el estratega tendrá que buscar a los mejores elementos para así poder dar la campanada ante un equipo más completo.

Los rojiblancos podrían aprovechar que Víctor Manuel Vucetich no considerará a Juan Brunetta, su goleador, para buscar a un elemento ofensivo que tenga gol, algo que le hace falta al cuadro para conseguir el resultado en el Estadio Akron. Al parecer, un jugador con esas cualidades podrían tenerlo en las fuerzas básicas del Rebaño.

El juvenil que necesita Chivas

Se trata de Anwar Kameel Ben Rhouma Torres, un joven de 21 años de edad que forma parte de la categoría Sub 21 y que actualmente en el goleador de la escuadra de Guadalajara. A poco más de un año de su debut en la Liga MX formando parte de las filas del Mazatlán FC, ha logrado mantenerse como líder de goleo.

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En 10 partidos como titular, el delantero ha conseguido un total de 8 goles en 889 minutos disputados. En su primer torneo con el equipo rojiblanco ha hecho cosas que tras la salida de Armando González a Europa se han perdido. Es por ello que ante las bajas, Milito podría echar mano del mexicano para el primer equipo.

En síntesis