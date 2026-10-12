¿Cuándo regresará Diego Campillo tras su lesión?

Ante la lesión del jugador en el Clásico Tapatío, se reveló el estado de salud de Campillo.

El pasado fin de semana cuando se llevó a cabo el Clásico Tapatío, Diego Campillo salió lesionado por un pisotón que recibió en el pie derecho. Ante ello, a primera impresión sería un tema en el quinto metatarsiano, por lo que encendía las alarmas porque era una lesión que ya había sufrido hace exactamente un año ante el mismo rival.

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Las palabras que dio Gabriel Milito en la conferencia de prensa reveló mucha preocupación al respecto, porque todo hacía pensar que se trataba de una fractura similar a la que sufrió en el Apertura 2025 en el pie izquierdo. Sin embargo, este lunes después de algunos estudios médicos ya se reveló su situación.

¿Cuál es el parte médico de Diego Campillo?

De acuerdo con la información de César Luis Merlo en Superdeportivo, el defensor rojiblanco no tiene nada grave, es decir, no presenta fractura. De esta manera, la fuente confirma que se trata sólo de una inflamación, con la cual empezarán a trabajar y analizando su mejoría es como estaría integrándose a la plantilla.

¿Cuándo regresaría de su lesión?

Aunque no se confirma la fecha de su regreso, de acuerdo con especialistas, este tipo de inflamaciones podría tratarse con reposo y crioterapia para que en aproximadamente de 2 a 4 semanas el pie pueda desinflamar y estar listo para la actividad. Suponiendo esto su reaparición sería en la Jornada 16 ante León o hasta la 17 contra Cruz Azul.

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El problema de Chivas para la J12 ante Tigres

El cuadro del Rebaño ya tiene varios elementos lesionados y tras la expulsión de Kevin Castañeda se le suma una ausencia más para el partido de la Jornada 12 ante Tigres. Esto le cambia todos los planes a Milito para este enfrentamiento, ya que justamente sucede cuando los de la UANL vienen de vencer a Toluca en el duelo anterior.

En síntesis