Chivas

Gabriel Milito reveló la razón por la que Javier Hernández ejecutó el penal ante Cruz Azul

El director técnico del Rebaño Sagrado reveló la razón por la que el delantero mexicano ejecutó el penal para su equipo.

Por Agustín Zabaleta

Gabriel Milito reveló la razón por la que Javier Hernández ejecutó el penal para Chivas
Gabriel Milito reveló la razón por la que Javier Hernández ejecutó el penal para Chivas

En el marco de la Vuelta de los Cuartos de Final de la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX, Chivas cayó 3-2 ante Cruz Azul en un dramático partido en el Estadio Olímpico Universitario que decretó la eliminación del equipo luego de haber empatado por 0-0 en la Ida.

El equipo rojiblanco tuvo la clasificación en un penal que fue sancionado a cinco minutos del final. Al club de Guadalajara solo le servía la victoria para avanzar y, de convertir el disparo, era casi un hecho su pasaje a la siguiente instancia. Sin embargo, pasó lo peor.

El delantero Javier Hernández, símbolo del futbol mexicano, tomó el balón y lo mandó muy por encima del travesaño, sentenciando prácticamente la serie. Para peor, sobre el final del duelo llegó el 3-2 final de la Máquina Cementera para sepultar el sueño chivista.

Tras esto, el director técnico Gabriel Milito confesó por qué eligió a Chicharito como pateador: “Erra el que patea, con toda su buena voluntad y además por su jerarquía. Me pareció que era el indicado para agarrar la pelota y patear un penal crucial, después lo falló y bueno, forma parte del juego, este deporte tiene estas cosas“.

Cabe recordar que Chivas estuvo dos veces al frente ante los Celestes, ya que empezaron ganando 1-0. Al término del primer tiempo el Rebaño Sagrado volvió a adelantarse para mantener el 2-1 hasta el minuto 70 en donde de nuevo los Cementeros volverían a empatar.

¿Cuándo fue la última vez que Chivas ganó la Liga MX?

Así quedaron los cruces de la Liguilla de la Liga MX tras el empate de Cruz Azul y Chivas

Con esta eliminación, Chivas llegará a los 8 años sin salir campeón de la Primera División de México, ya que su última conquista fue en el Clausura 2017, donde dejó en el camino a Atlas, Toluca y derrotó a Tigres UANL en la gran Final. Este torneo fue apenas su segundo en el Siglo XXI, siendo el primero el Apertura 2006.

En síntesis

  • Chivas fue eliminado de la Liguilla al caer 3-2 ante Cruz Azul en la Vuelta de Cuartos de Final, tras el 0-0 de la Ida.
  • El DT Gabriel Milito eligió a Javier Hernández como pateador del penal crucial por su “jerarquía”, aunque Chicharito lo falló al mandarlo por encima del travesaño.
  • Chivas llegará a los 8 años sin ser campeón de la Liga MX, siendo su última conquista el Clausura 2017.
