En el marco de la Vuelta de los Cuartos de Final de la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX, Chivas cayó 3-2 ante Cruz Azul en un dramático partido en el Estadio Olímpico Universitario que decretó la eliminación del equipo luego de haber empatado por 0-0 en la Ida.

Publicidad

Publicidad

El equipo rojiblanco tuvo la clasificación en un penal que fue sancionado a cinco minutos del final. Al club de Guadalajara solo le servía la victoria para avanzar y, de convertir el disparo, era casi un hecho su pasaje a la siguiente instancia. Sin embargo, pasó lo peor.

El delantero Javier Hernández, símbolo del futbol mexicano, tomó el balón y lo mandó muy por encima del travesaño, sentenciando prácticamente la serie. Para peor, sobre el final del duelo llegó el 3-2 final de la Máquina Cementera para sepultar el sueño chivista.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Tras esto, el director técnico Gabriel Milito confesó por qué eligió a Chicharito como pateador: “Erra el que patea, con toda su buena voluntad y además por su jerarquía. Me pareció que era el indicado para agarrar la pelota y patear un penal crucial, después lo falló y bueno, forma parte del juego, este deporte tiene estas cosas“.

Cabe recordar que Chivas estuvo dos veces al frente ante los Celestes, ya que empezaron ganando 1-0. Al término del primer tiempo el Rebaño Sagrado volvió a adelantarse para mantener el 2-1 hasta el minuto 70 en donde de nuevo los Cementeros volverían a empatar.

¿Cuándo fue la última vez que Chivas ganó la Liga MX?

ver también Así quedaron los cruces de la Liguilla de la Liga MX tras el empate de Cruz Azul y Chivas

Con esta eliminación, Chivas llegará a los 8 años sin salir campeón de la Primera División de México, ya que su última conquista fue en el Clausura 2017, donde dejó en el camino a Atlas, Toluca y derrotó a Tigres UANL en la gran Final. Este torneo fue apenas su segundo en el Siglo XXI, siendo el primero el Apertura 2006.

Publicidad

Publicidad

En síntesis