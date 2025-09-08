En el marco de un amistoso para no perder ritmo y roce por el parón de Selecciones por la Fecha FIFA, Chivas y León se enfrentaron en SeatGeek Stadium de la ciudad de Chicago. Allí el Rebaño Sagrado se impuso por 2-1 tras iniciar perdiendo el partido.

Primero, la Fiera se adelantó temprano gracias a una anotación de Emilio Rodríguez. Sin embargo, en la recta final del encuentro, la remontada rojiblanca llegó con los goles de Armando González al minuto 80 y Cade Cowell apenas cinco minutos después.

Sin embargo, todas las miradas se las llevó Javier Hernández, que a los 13 minutos del primer tiempo tuvo una ocasión inmejorable para marcar. Tras un gran centro recibido dentro del área, el delantero mexicano no pudo definir cuando el portero rival, Oscar Jiménez, ya estaba vencido.

El pase filtrado al segundo poste, ejecutado con precisión, dejó a Chicharito completamente solo frente al arco. La jugada estaba servida para que el delantero consiguiera el gol pero falló el contacto con el balón. El delantero, al ver la oportunidad perdida, no dudó en expresar su molestia, levantándose y mostrando su descontento.

¿Cuándo vuelve a jugar Chivas por el Apertura 2025 de la Liga MX?

Por la Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga MX, el equipo dirigido por Gabriel Milito volverá al ruedo el próximo fin de semana. Se medirá en condición de visitante ante América en el Clásico Nacional el sábado 13 de septiembre desde las 21:15 horas (Ciudad de México) en el Estadio Ciudad de los Deportes.

