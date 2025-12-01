Quién iba a pensar que uno de los delanteros más históricos que tuvo México a lo largo de los años terminaría así su etapa en el club que lo vio nacer y al que volvió con la ilusión de recuperar la gloria. Chicharito Hernández vivió una noche para el olvido que quedará marcada en su carrera, luego de fallar el penal que pudo haber clasificado a Chivas a las semifinales del Apertura 2025.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

El delantero, que brilló en equipos como Manchester United y Real Madrid, no logró rescatar al Rebaño Sagrado en el momento clave y su error terminó sentenciando la eliminación en cuartos de final ante Cruz Azul. Su nivel venía siendo cuestionado desde hace meses y ya se hablaba de un futuro lejos de Guadalajara, pero el fallo terminó por acelerar las especulaciones sobre su salida.

Ahora, tras lo sucedido, finalmente se confirmó qué ocurrirá con él. La pregunta que todos se hacían era clara: ¿Chicharito deja Chivas? La respuesta llegó desde una voz muy cercana al delantero. Sergio Dipp, periodista de ESPN y amigo personal de Hernández, habló en la mesa de Futbol Picante y dejó declaraciones que despejan cualquier duda sobre su futuro rumbo al 2026.

Publicidad

Publicidad

Sergio Dipp revela el futuro de Chicharito

Dipp reveló que “Chicharito va a seguir jugando al futbol, pero no en Chivas”, dejando claro que su ciclo en el equipo de Gabriel Milito llegó a su fin. También expresó que el delantero “no va a permitir que esta sea su última imagen”, haciendo referencia al penal fallado que marcó su noche más amarga desde su regreso al club.

Tweet placeholder

ver también Así quedaron los cruces de la Liguilla de la Liga MX tras el empate de Cruz Azul y Chivas

Además, el periodista añadió que “esto no mancha su legado”, respaldando la carrera del máximo goleador histórico de la Selección Mexicana y dejando en claro que, pese al final doloroso, su trayectoria seguirá siendo recordada por sus logros y no por un error puntual.

Publicidad

Publicidad

Con esto, el panorama queda definido: Chicharito Hernández buscará un nuevo destino para 2026, con la intención de despedirse del futbol de una manera muy distinta a la que vivió en esta eliminación con Chivas, aunque le hubiera gustado que sea de otra manera.

En síntesis