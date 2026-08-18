Olympiacos quiere fichar a Armando González y David Faitelson se sumó al debate sobre si el delantero debe aceptar la oferta.

El Olympiacos ha pujado en las últimas horas para quedarse con la ficha de Armando ‘Hormiga’ González. De acuerdo a los reportes, el equipo europeo realizó dos ofertas a Chivas por el delantero mexicano y todavía no hay un acuerdo confirmado.

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Sin embargo, desde Grecia sí aseguran que Armando González jugará en el Olympiacos. El debate está puesto en si el delantero debe aceptar la oferta e irse al futbol griego. David Faitelson se sumó a la controversia y el reportero no dudó en dar su opinión acerca del tema.

La palabra de David Faitelson

“Si me preguntan a mí, yo le diría a la Hormiga Armando González que se fuera. Que se fuera ya. Desde Atenas estás más cerca de las grandes ligas europeas. Y yo creo que si a los 23 años sigue postergando la salida le va a costar mas trabajo”, comenzó diciendo el periodista en su programa ‘Faitelson Sin Censura’.

“Conozco los vicios del futbol mexicano, conozco las necesidades que tiene Chivas. Yo espero que Armando pueda convencer a Amaury Vergara de lograr un buen acuerdo“, continuó David Faitelson.

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El momento de salir a Europa es ahora 🇲🇽⚽️🤔 pic.twitter.com/FlgvlaQR7H — David Faitelson (@DavidFaitelson_) August 18, 2026

“Si hay confianza en él hay que dejarlo ir. Yo insisto, Armando no es un chico como Gilberto Mora de 18, 19 años. Tiene 23. Su carrera ha estallado un poco tarde, por así decirlo, y si se presenta la oportunidad hay que tomarla y punto“, concluyó el comunicador.

La intención de Chivas es quedarse con un porcentaje de la ficha de la ‘Hormiga’ González pensando en una futura venta que pueda concretar Olympiacos con el mexicano a otro equipo europeo, si es que el delantero del Tri rinde a un buen nivel en el Viejo Continente. Mientras tanto, aún no hay confirmación del fichaje.

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En síntesis