¿Se puede ir? La decisión de Chivas con Gabriel Milito acorde al resultado ante América en el Clásico Nacional

La decisión del Rebaño Sagrado con el director técnico argentino de cara al partido más importante del país ante las Águilas.

Por Agustín Zabaleta

© Getty ImagesLa decisión de Chivas con Gabriel Milito de cara al Clásico Nacional ante América

No está siendo un inicio de temporada sencillo para Chivas con la floja participación en la Leagues Cup 2025 y el pésimo andar en el Apertura 2025. Pese a que tiene un partido pendiente, el cuadro rojiblanco es último de la tabla junto a Puebla y Querétaro.

Esto enciende las alarmas del Rebaño Sagrado. Si bien van muy pocos partidos, es llamativo ver a uno de los equipos más grandes de toda la Liga MX en una posición tan baja. A raíz de esto, los interrogantes se plantan en la institución rojiblanca sobre la labor del estratega Gabriel Milito.

Y sobre todo teniendo en cuenta que en la próxima jornada Chivas estará enfrentando ni más ni menos que América en condición de visitante en una nueva edición del Clásico Nacional, el partido más importante del futbol mexicano.

Gabriel Milito aún no encuentra la regularidad que Chivas necesita. [Foto: Getty Images]

Un mal resultado podría repercutir en la continuidad del director técnico con pasado en Atlético Mineiro, Argentinos Jrs, Estudiantes de La Plata, entre otros. Pese a ello, desde las altas esferas de la institución de Jalisco tienen otra posición, y bien marcada.

Acorde a la información de Claro Sports, sin embargo los directivos del club tienen una confianza ciega en que el entrenador argentino podrá revertir el paso del equipo y que su continuidad o no en el cargo no dependerá de lo que suceda ante las Águilas según filtraron desde la institución.

¿Cómo está siendo el ciclo de Gabriel Milito en Chivas?

Desde que asumió, Milito lleva dirigidos 9 partidos, cosechando 2 victorias, 2 empates y 5 derrotas, significando una efectividad de apenas el 29,63%. Hasta el momento solo le ganaron a Atlético San Luis por 4-3 en el Apertura 2025 y 2-1 al FC Cincinnati por la Leagues Cup 2025.

agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
