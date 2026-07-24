La joya del Tijuana no aparece en la formación que inicia el encuentro ante 'La Fiera'. La razón de su ausencia.

Los Xolos saldrán al campo de juego del Estadio Caliente a buscar con todas sus fuerzas su segundo triunfo al hilo en el Apertura 2026, para continuar en lo más alto. Su contendiente para el retorno a casa esta noche será el Club León, que viene de sufrir un cachetazo como local e intentará sumar sus primeros puntos a domicilio.

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En la antesala del juego de hoy por la jornada 2, el equipo de Tijuana presentó una novedad que los fanáticos advirtieron y quedaron sorprendidos en consecuencia. Gilberto Mora no aparece en el cuadro titular de ‘La Jauría’ para recibir a ‘La Fiera’, pese a que entrenó toda la semana a la par del resto de sus compañeros.

De cara a este partido contra el Club León, Sebastián Abreu decidió no apresurar tiempos y llevar de a poco a la joya, que viene de tener intensa participación en el Mundial. El juvenil prácticamente no tuvo descanso entre su involucramiento en la Copa del Mundo con la Selección y su reincorporación a Xolos, por lo que no irá de arranque.

Gil Mora, a la banca ante León [Foto: Getty]

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De antemano, Gilberto Mora no había sumado ningún minuto en el debut de su equipo en el Apertura 2026, dándole un crédito y valor extra a aquel gran triunfo de Xolos. Esta noche ante León, el crack de 17 años irá al banco de suplentes, con la posibilidad de hacer su ingreso en el segundo tiempo en caso de considerarlo necesario Abreu.

En este punto, el entrenador de Xolos quiere evitar cualquier posible lesión que pudiese sufrir Gilberto Mora por ‘apurarse a volver’, más con los antecedentes del torneo pasado. Cabe recordar que el último partido de Gil fue hace 18 días, en la derrota de México ante Inglaterra por el Mundial. Desde entonces, acumula una larga inactividad.

Con la suplencia de Gilberto Mora, la alineación confirmada de Xolos para enfrentar al Club León por la jornada 2 del Apertura 2026 estará conformada de este modo: Rodríguez; Fernández, Porozo, Gómez, Ortiz; Zapata, Tona, Padilla; Árciga, Mourad, Preciado. El “10” de Xolos, a disposición para hacer su regreso un rato este viernes.