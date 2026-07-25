Toluca había llegado con toda su ilusión a California, pero finalmente se terminó llevando un verdadero cachetazo. El conjunto escarlata tuvo una performance decepcionante, cayó por 3-1 ante Cruz Azul y merecidamente se quedó con las manos vacías. Una tarde-noche agridulce para un equipo que no estuvo a la altura de una cita grande.

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Ahora bien, no todas son malas para la directiva del Toluca en esta jornada. Mientras se jugaba el Campeón de Campeones, los ‘Diablos Rojos’ recibieron una buena noticia vinculada a sus movimientos en el mercado de fichajes. La institución tendrá mucho trabajo por delante para reforzar una plantilla debilitada en los últimos tiempos.

Transcurría el encuentro en el Dignity Health Sports Park y, en pleno Toluca vs. Cruz Azul, Federico Viñas le envió un ‘guiño’ al equipo choricero con vistas a un posible acuerdo. Las autoridades del club están convencidas que el delantero mundialista uruguayo es la pieza que falta para completar el ataque y ahora están más cerca de cerrarlo.

Fede Viñas, ¿del Mundial a Toluca? [Foto: Getty]

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De acuerdo a lo revelado por Paco Montes, periodista de FOX con fuentes en el León (dueño de la ficha de Viñas), el delantero ya le dio luz verde a Toluca para avanzar con la operación. Entre las directivas de los clubes ya había un preacuerdo por una venta de más de 13 millones de dólares, pero faltaba el OK del jugador para el pase.

Según la información del corresponsal de la cadena internacional, Federico Viñas quedó “a un paso” de ser refuerzo del Toluca y la operación ya estaría “en la etapa final”. Grupo Pachuca prefería de antemano que el futbolista acabase en los Diablos Rojos ya que es un club que cumple con los pagos y con el que puede ser socio a futuro.

Para terminar de convencer a Federico Viñas, la directiva mejoró su propuesta contractual al jugador, cumpliendo con los pedidos y exigencias del agente del delantero uruguayo. Además, sedujeron al ex Real Oviedo del proyecto deportivo y de cómo Antonio Mohamed lo necesita cuanto antes y del protagonismo que tendrá en el equipo.

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En el Campeón de Campeones, el ‘Turco’ volvió a sentir la urgencia de tener un nueve de recambio, y los altos mandos han hecho todo lo posible por cerrarlo cuanto antes. Paulinho ya no da confianza en el aspecto físico, trae problemas musculares hace rato, y Fede Viñas se presenta como una alternativa que puede conllevar soluciones.