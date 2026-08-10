La fase de grupos de la Leagues Cup 2026 todavía no terminó, pero la inteligencia artificial ya hizo su pronóstico: proyectó los resultados de la última jornada, armó los cruces y eligió al equipo que levantaría el trofeo.

La Leagues Cup 2026 ya completó sus primeras dos jornadas y todavía hay varios equipos con chances de avanzar a los cuartos de final. La última jornada será determinante para definir a los cuatro mejores de cada liga y, a partir de allí, quedará conformado el cuadro de eliminación directa.

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Entre los equipos mexicanos que más se destacaron hasta el momento aparecen América, Cruz Azul, León y FC Juárez, todos con posibilidades de meterse entre los mejores de la competencia. Las Águilas, dirigidas por Guillermo Almada, son uno de los conjuntos que mejor rendimiento tuvieron y llegan a la última jornada con puntaje perfecto.

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Pero mientras todavía resta disputarse una jornada y no hay nada definido, la inteligencia artificial ya realizó una predicción sobre cómo terminaría la Leagues Cup 2026. Para elaborar el pronóstico, proyectó los resultados de los partidos más importantes de la última fecha y armó las posiciones finales de ambas ligas.

“América 2-1 Austin FC”, sería el resultado que proyecta la IA para el partido de la última jornada. Con este triunfo, las Águilas terminarían primeras entre los equipos de la Liga MX con 9 puntos y una diferencia de gol de +5.

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Según la predicción, los cuatro clasificados de la MLS serían Charlotte FC, FC Cincinnati, Columbus Crew y FC Dallas, mientras que por la Liga MX avanzarían América, FC Juárez, Cruz Azul y León. A partir de esos resultados, la IA proyecta los siguientes cruces de cuartos de final.

“Charlotte FC 2-1 León” y “FC Juárez 1-2 Columbus Crew” serían las primeras dos llaves. En las otras dos, el pronóstico señala un “América 3-1 FC Dallas” y un “FC Cincinnati 1-1 Cruz Azul”, con clasificación de La Máquina por penales tras imponerse 4-5.

La IA pone a América en la gran final

En las semifinales, la inteligencia artificial proyecta que Columbus Crew vencerá 2-1 a Charlotte FC, mientras que América se impondría 2-1 ante Cruz Azul en una nueva edición del Clásico Joven. De esta manera, las Águilas quedarían a un solo partido de quedarse con el título.

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Para la gran final, el pronóstico de la IA coloca a Columbus Crew y América frente a frente. El resultado proyectado es un triunfo 3-2 para el conjunto mexicano, que de esta manera se consagraría campeón de la Leagues Cup 2026.

“El poderío ofensivo y la jerarquía en instancias decisivas del Club América le darán el título frente al juego colectivo de Columbus Crew en un partido cerrado definido en el tiempo regular”, es la conclusión de la predicción.

En sintesis

La inteligencia artificial predice que el Club América será campeón de Leagues Cup 2026.

predice que el será campeón de Leagues Cup 2026. Guillermo Almada lidera al América, que clasificaría en primer lugar con 9 puntos.

lidera al América, que clasificaría en primer lugar con 9 puntos. América vencería 3-2 a Columbus Crew en la final proyectada por la IA.