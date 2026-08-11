Partidos de la Leagues Cup HOY 11 de agosto

Este martes se reanuda la Leagues Cup y se juegan los últimos partidos antes de los Cuartos de Final. Algunos de estos enfrentamiento ya darán a conocer a los equipos que estarían clasificando a la siguiente ronda, así como definir a aquellos que se quedarán fuera de la competencia, por lo que los juegos que se vienen son importantes.

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En la Liga MX, los equipos que hasta el momento podrían conseguir su clasificación serían América, FC Juárez, Cruz Azul y León; por su parte en la Major League Soccer los clubes que estarían intentando conseguir su pase a la siguiente ronda serían: Austin FC, Charlotte, Chicago y Cincinnati, pero dependerá de sus rivales.

Hasta ahora, entre los clubes mexicanos está menos complicado para los que obtuvieron los seis puntos, poder clasificar, el problema está con los de Grupo B, ya que sólo dos de los 18 clubes están fuera, es decir que los 16 restantes aún tienen la posibilidad de conseguir el resultado que los mande a los Cuartos de Final de la competencia.

Los enfrentamientos, en su mayoría se llevarán a cabo en los territorios de los equipos de la MLS, a excepción del conjunto de Tigres, quienes recibirán en el Estadio Universitario a sus rivales, con la idea de que puedan lograr esa victoria que los ponga en la siguiente ronda, por los puntos que dejaron ir en su primera jornada.

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Los partidos de hoy en la Leagues Cup

Charlotte vs Pachuca (17:30 horas del centro de México)

(17:30 horas del centro de México) Columbus Crew vs Pumas (17:30 horas del centro de México)

(17:30 horas del centro de México) Cincinnati vs Atlas (18:10 horas del centro de México)

(18:10 horas del centro de México) Minnesota vs Atlante (18:30 horas del centro de México)

(18:30 horas del centro de México) Real Salt Lake vs FC Juárez (19:30 horas del centro de México)

(19:30 horas del centro de México) Tigres vs Vancouver Whitecaps (20:00 horas del centro de México)

En síntesis