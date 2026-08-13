Dónde ver EN VIVO Cruz Azul vs. Chicago Fire por la Leagues Cup 2026: canales de TV y streaming online

La Máquina Cementera necesita tan solo un punto para asegurar la clasificación a los cuartos de final del torneo.

Cruz Azul busca cerrar la fase de grupos con paso perfecto este jueves cuando se enfrente al Chicago Fire en la Leagues Cup 2026. El encuentro, correspondiente a la Jornada 3, comenzará a las 19:00hs (Ciudad de México) y se llevará a cabo en el Toyota Park de Bridgeview, Illinois.

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La Máquina Cementera llega con la confianza a tope y la ventaja de haber dominado a sus primeros dos rivales del certamen. No obstante, Chicago Fire también llega con puntaje perfecto tras salir victorioso en sus compromisos previos.

Cruz Azul, a paso firme en la Leagues Cup (Getty Images)

¿Por dónde ver Cruz Azul vs. Chicago Fire en México?

A diferencia de otros encuentros de la fase de grupos, el partido decisivo entre Cruz Azul y Chicago Fire no cuenta con transmisión por televisión abierta en territorio mexicano. Las acciones en vivo podrán seguirse de manera exclusiva a través del servicio de streaming Apple TV, contratando el MLS Season Pass de la plataforma.

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La actualidad de ambos equipos

Cruz Azul viene de vencer por 2-1 al New York City FC con goles de José Paradela y Agustín Palavecino, hilando su segunda victoria tras el triunfo inaugural de 1-0 ante el Philadelphia Union. La escuadra de La Noria vive un gran momento ofensivo y busca refrendar su jerarquía en el torneo que ya conquistó en su primera edición en 2019.

Por su parte, el Chicago Fire de la MLS también mantiene un ritmo implacable tras vencer 2-0 a Necaxa en la primera jornada y superar 3-1 a Santos Laguna en la segunda (con una anotación agónica de Robert Lewandowski al 90+3′). El equipo estadounidense llega con una excelente diferencia de +4 goles a favor y será una verdadera prueba de fuego para la defensiva celeste en este choque de invictos.